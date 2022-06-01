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流標7次 通霄鎮公所東側道路邊坡災害復建工程終於發包
梅雨季大雨沖刷，每次都出現大量泥流淹沒路面，阻斷交通，苗栗縣苗128線道路位於通霄鎮公所東側的虎頭山邊坡災害復建工程，經流標7次後，上月20日終於順利發包出去，也讓鎮公所與地方民意代表鬆了口氣，不會每逢大雨陳情電話就接到手軟。
苗128線（中正路）銜接國道高速公路，是進出通霄市區主要幹道，平日車流量很大，而這處虎頭山邊坡，從去年7月間豪雨造成邊坡滑動，大量土石傾瀉而下，泥流淹蓋路面，交通受阻，鎮公所呈報苗栗縣政府災害復建，但歷經多次流標難以定案，地方關切。
苗栗縣政府工務處工程科長盧增明指出，從去年7、8月起，縣府權責內的各鄉鎮道路邊坡災害復建工程共70件，目前還有8件未發包出去。他說，工程流標主要原因是單價與工法，這處虎頭山道路邊坡受損長15公尺，流標7次後，近期又修正2次提高單價，最後採舖網植生工法，上月20日以160餘萬元發包，工期將從決標當日起至8月10日完工。
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