流標7次 通霄鎮公所東側道路邊坡災害復建工程終於發包

梅雨季大雨沖刷，每次都出現大量泥流淹沒路面，阻斷交通，苗栗縣苗128線道路位於通霄鎮公所東側的虎頭山邊坡災害復建工程，經流標7次後，上月20日終於順利發包出去，也讓鎮公所與地方民意代表鬆了口氣，不會每逢大雨陳情電話就接到手軟。

苗128線（中正路）銜接國道高速公路，是進出通霄市區主要幹道，平日車流量很大，而這處虎頭山邊坡，從去年7月間豪雨造成邊坡滑動，大量土石傾瀉而下，泥流淹蓋路面，交通受阻，鎮公所呈報苗栗縣政府災害復建，但歷經多次流標難以定案，地方關切。