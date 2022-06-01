端午連假桃園垃圾清運不打烊 解隔後垃圾交垃圾車收運

重大節日端午節3天連假即將到來，考量市民垃圾排出需求，環保局各區清潔隊仍維持周收5日垃圾收運，端午連假期間，市民朋友可依原收運時間，把垃圾交給垃圾車清運處理。

環保局指出，除週日依循往例沒有收運垃圾外，6月3日(五)仍正常收運，國內疫情確診高峰尚未趨緩前，環保局清潔大隊仍持續消毒社區採檢站及社區疫苗接種站，請前往篩檢或施打疫苗的市民朋友，請配戴口罩做好自身防護，保護自己也保護別人。

環保局呂理德局長表示，今年端午連假，市民朋友在家品嚐粽子開心過節之餘，垃圾的事就交給清潔隊，各區清潔隊秉持不打烊服務，市民也可利用桃園垃圾車APP查詢垃圾車路線和預計抵達的時間，避免等候過久人潮群聚。

此外，如需居家隔離時，居家隔離者在解隔後，請將垃圾妥善打包好並在袋口周邊用酒精簡易消毒後，照平常方式將垃圾交付垃圾車即可，請市民朋友遵守防疫規範。

呂理德說，疫情以來，站在防疫第一線的清潔同仁們，執行防疫消毒還繼續收運垃圾，維持市民正常生活作息，為了保障桃園市環境安全，從一開始的從足跡熱點、民生人潮聚集處、市場、夜市商圈，到如今的篩檢站、疫苗接種站等，都一再的執行環境消毒，請市民朋友多給清潔隊員們加油打氣，就是給前線打拚同仁的最大鼓勵與肯定。