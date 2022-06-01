快訊

虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

打通竹科交通塞車瓶頸點 竹市高峰路拓寬7月動工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市高峰路（高翠路-研新四路）將拓寬為12公尺，規畫往園區2車道、往市區1車道，預計7月動工。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路-研新四路）將拓寬為12公尺，規畫往園區2車道、往市區1車道，預計7月動工。圖／市府提供

新竹市高峰路是通往竹科園區主要道路之一，其中高翠路至研新四路路段路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。市府獲中央核定補助，今天宣布將投入總經費2900萬元，將高峰路最狹窄處共166公尺長路段拓寬為12公尺寬，預計7月動工。

市府交通處長倪茂榮說，高峰路路幅狹窄僅5至7公尺，據流量統計，每小時車流量僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮；其中又以高翠路至研新四路共166公尺長的路段，因是路口車流匯集處，經常造成交通堵塞。

為解決竹科塞車問題，市府研擬拓寬高峰路，2019年積極向國有財產署、科管局協調撥用公園用地，歷經2年協調，2020年獲同意無償撥用，去年啟動規畫設計，將雙向各1車道，拓寬為12公尺寬、設置3車道。

交通處說明，今年4月市府獲內政部營建署提升道路品質2.0補助，核定道路拓寬工程經費，考量上班時間集中、下班時間較零散，規畫往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮，同時重新刨鋪改善路面龜裂與坑洞。

此外，考量附近住戶、通勤學生、竹科員工步行安全，路側增設人行道與植栽，提升環境景觀綠化；一併改善高翠路與研新四路兩路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線，設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓步行環境再提升。

市府指出，在地居民關心「父與子」大樟樹保留，市府請專業樹醫師評估確定保留，其中子樹長期被父樹遮蔽陽光，日照不足而生長情形不佳，經樹醫師評估，將原地調整、轉向面光處，改善生長空間，並為父子樹規畫3公尺寬樹穴、設置景觀休憩座椅。

新竹市高峰路（高翠路至研新四路）現況照，路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路至研新四路）現況照，路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。圖／市府提供
市府將保留高峰路「父與子」2棵大樟樹，設置景觀休憩座椅，保留在地居民的生活記憶。圖／市府提供
市府將保留高峰路「父與子」2棵大樟樹，設置景觀休憩座椅，保留在地居民的生活記憶。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路至研新四路）現況照，路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路至研新四路）現況照，路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路-研新四路）將拓寬為12公尺，規畫往園區2車道、往市區1車道，預計7月動工。圖／市府提供
新竹市高峰路（高翠路-研新四路）將拓寬為12公尺，規畫往園區2車道、往市區1車道，預計7月動工。圖／市府提供

車道 車潮 醫師

延伸閱讀

大連5園區推介 盼吸引日企

媽祖園區終於有媽祖雕像了 盧秀燕：圓滿解決

竹市香山也要有社宅 議員爭取閒置市有地活化利用

竹市第2座社宅年底申請建照 擁350坪身障社區照顧據點

相關新聞

端午連假桃園垃圾清運不打烊 解隔後垃圾交垃圾車收運

重大節日端午節3天連假即將到來，考量市民垃圾排出需求，環保局各區清潔隊仍維持周收5日垃圾收運，端午連假期間，市民朋友可依...

打通竹科交通塞車瓶頸點 竹市高峰路拓寬7月動工

新竹市高峰路是通往竹科園區主要道路之一，其中高翠路至研新四路路段路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。市府...

桃捷小圓潛盾機 不到3個月停機

正在施工的捷運綠線小圓潛盾機去年11月底首次啟用，桃園市議員舒翠玲昨質詢指出，兩部潛盾機不到3個月就停機，傳出原因是碰上...

楊文科上任3年投入百億元建設 竹縣要拚竹東鎮升格

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報昨天到竹東鎮，縣長楊文科指出上任3年多在竹東投入102億元用於各項建設，竹東是新竹縣最重...

竹市社宅 「建功安居」招標中

新竹市繼「中雅安居」社會住宅案決標後，市政府與國家住都中心合作，740戶「建功安居」社宅案招標中，總工程預算34億935...

迎連假車潮 西濱路面整修

西部濱海快速公路台61線苗栗縣部分路段，因大雨加上大型重車輾壓，造成路面坑洞，用路人迭有怨言，「這條回家的路真的很差」！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。