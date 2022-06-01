打通竹科交通塞車瓶頸點 竹市高峰路拓寬7月動工

新竹市高峰路是通往竹科園區主要道路之一，其中高翠路至研新四路路段路幅僅5到7公尺寬、雙向各1車道，每逢尖峰時段必塞。市府獲中央核定補助，今天宣布將投入總經費2900萬元，將高峰路最狹窄處共166公尺長路段拓寬為12公尺寬，預計7月動工。

市府交通處長倪茂榮說，高峰路路幅狹窄僅5至7公尺，據流量統計，每小時車流量僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮；其中又以高翠路至研新四路共166公尺長的路段，因是路口車流匯集處，經常造成交通堵塞。

為解決竹科塞車問題，市府研擬拓寬高峰路，2019年積極向國有財產署、科管局協調撥用公園用地，歷經2年協調，2020年獲同意無償撥用，去年啟動規畫設計，將雙向各1車道，拓寬為12公尺寬、設置3車道。

交通處說明，今年4月市府獲內政部營建署提升道路品質2.0補助，核定道路拓寬工程經費，考量上班時間集中、下班時間較零散，規畫往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮，同時重新刨鋪改善路面龜裂與坑洞。

此外，考量附近住戶、通勤學生、竹科員工步行安全，路側增設人行道與植栽，提升環境景觀綠化；一併改善高翠路與研新四路兩路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線，設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓步行環境再提升。