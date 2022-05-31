頭屋鄉萬人保衛成功 下屆鄉代仍維持11席

苗栗縣頭屋鄉人口在1萬人上下徘徊，今天下午截止，縣府民政處統計1萬0047人，萬人保衛成功，下屆鄉民代表席次維持11席，南庄鄉人口則跌落1萬人，明年鄉代席次將從11席，縮減到7席。

地方制度法規定，選舉投票日前半年的月底，若鄉鎮市人口在1萬人以下，代表總額不得超過7人，頭屋鄉人口今年1月底1萬0004人，2月底9987人，3月底9964人，4月底9961人，都跌落萬人的門檻，也引起地方重視。

今天是人口數計算基準點，民政處統計至下午5點截止，頭屋鄉人口數1萬0047人，5月遷入123人，遷出21人，總人口數一舉重回萬人，下屆代表仍會維持11席，至於南庄鄉人口，這屆計算基準點仍有萬人，但今年1月9300人，一路減少到5月底9173人，下屆代表總額縮減到7席成定局。