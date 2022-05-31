快訊

夫殺中風妻案 兒求情：爸爸「帶著笑容」照顧媽媽30年

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

汪小菲認一時衝動做了「最後悔的事」 致歉：不再打擾熙媛生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭屋鄉萬人保衛成功 下屆鄉代仍維持11席

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉人口今天下午5點截止，有1萬0047人，下屆鄉民代表席次維持11席。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉人口今天下午5點截止，有1萬0047人，下屆鄉民代表席次維持11席。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉人口在1萬人上下徘徊，今天下午截止，縣府民政處統計1萬0047人，萬人保衛成功，下屆鄉民代表席次維持11席，南庄鄉人口則跌落1萬人，明年鄉代席次將從11席，縮減到7席。

地方制度法規定，選舉投票日前半年的月底，若鄉鎮市人口在1萬人以下，代表總額不得超過7人，頭屋鄉人口今年1月底1萬0004人，2月底9987人，3月底9964人，4月底9961人，都跌落萬人的門檻，也引起地方重視。

今天是人口數計算基準點，民政處統計至下午5點截止，頭屋鄉人口數1萬0047人，5月遷入123人，遷出21人，總人口數一舉重回萬人，下屆代表仍會維持11席，至於南庄鄉人口，這屆計算基準點仍有萬人，但今年1月9300人，一路減少到5月底9173人，下屆代表總額縮減到7席成定局。

苗栗縣

延伸閱讀

影／縣政新幹線抵竹東鎮 楊文科盼藉早日升格為竹東市

竹市關埔重畫區人口增需空橋 議員籲通盤檢討都市計畫

未滿6歲染疫盛行率高 專家：高於當地盛行率1.4至2.6倍

疫情後遺症 外國淨遷入人口寫新低

相關新聞

頭屋鄉萬人保衛成功 下屆鄉代仍維持11席

苗栗縣頭屋鄉人口在1萬人上下徘徊，今天下午截止，縣府民政處統計1萬0047人，萬人保衛成功，下屆鄉民代表席次維持11席，...

石門寶二水庫滿水好景色 北水局：8月底前供水無虞

最近梅雨不斷，挹注石門水庫、新竹縣寶二水庫滿水位，水利署北區水資源局今天下午表示，石門水庫蓄水率99%，從去年煙花颱風滿...

影／縣政新幹線抵竹東鎮 楊文科盼藉早日升格為竹東市

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報今天前往竹東鎮，在新竹縣教網中心舉行，由縣長楊文科率縣府團隊下鄉與竹東地方會談，楊文科指...

支援長照2.0 桃園計程車司機補助不如雙北 市府檢討

防疫計程車何時退場？桃園市議員郭麗華今天上午在議會總質詢問市府官員，市長鄭文燦表示，雖然已經放寬確診者可以自己開車或親友...

桃園時代青年行動家徵選計畫報名開跑 徵疫下追夢青年

第5屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」找尋在公共參與領域上，不畏環境困難仍堅持奮鬥的15至35歲設籍、就學或就業於桃園的青...

苗縣國小校園BNT集中接種 家長逾50％同意

苗栗縣今天展開國小BNT疫苗校園集中接種，教育處表示全縣意願調查完成，家長對BNT接受度較高，有53.2％學生願接種，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。