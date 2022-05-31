石門寶二水庫滿水好景色 北水局：8月底前供水無虞
最近梅雨不斷，挹注石門水庫、新竹縣寶二水庫滿水位，水利署北區水資源局今天下午表示，石門水庫蓄水率99%，從去年煙花颱風滿庫至今，蓄水率九成以上高水位連續達313天，新竹縣寶二水庫蓄水率100%，8月底前兩水庫民生、工業供水無虞。
北水局表示，受惠春雨及梅雨，石門水庫至中午水位244.77公尺、蓄水量約2億321萬立方公尺，蓄水率約99%，相較去年5月30日水位203.03公尺、蓄水量僅1573萬立方公尺，蓄水率7.8%，今天蓄水量約一年前的13倍。
新竹寳二水庫至中午水位達150.09公尺、蓄水量3160萬立方公尺，蓄水率100%，較去年5月30日水位113.72公尺、蓄水量約83.6萬立方公尺、蓄水率剩2.7%歷史最低，今天水量約一年前37倍，石門、寶二水庫水情極佳。
北水局表示，依中央氣象局預報，6月仍受西南風影響，台灣西半部可能局部較大雨勢，至8月底供水無虞，研判桃園、新竹可順利完成1期作收割，接著2期作亦可順利供灌，盡管目前水情好佳，仍呼籲民眾節約用水「有水當思無人苦」。
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