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石門寶二水庫滿水好景色 北水局：8月底前供水無虞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新竹寶二水庫滿水位蓄水100%，對照去年5/30蓄水剩2.7%水位見底旱象。圖／北水局提供
新竹寶二水庫滿水位蓄水100%，對照去年5/30蓄水剩2.7%水位見底旱象。圖／北水局提供

最近梅雨不斷，挹注石門水庫新竹縣寶二水庫滿水位，水利署北區水資源局今天下午表示，石門水庫蓄水率99%，從去年煙花颱風滿庫至今，蓄水率九成以上高水位連續達313天，新竹縣寶二水庫蓄水率100%，8月底前兩水庫民生、工業供水無虞。

北水局表示，受惠春雨及梅雨，石門水庫至中午水位244.77公尺、蓄水量約2億321萬立方公尺，蓄水率約99%，相較去年5月30日水位203.03公尺、蓄水量僅1573萬立方公尺，蓄水率7.8%，今天蓄水量約一年前的13倍。

新竹寳二水庫至中午水位達150.09公尺、蓄水量3160萬立方公尺，蓄水率100%，較去年5月30日水位113.72公尺、蓄水量約83.6萬立方公尺、蓄水率剩2.7%歷史最低，今天水量約一年前37倍，石門、寶二水庫水情極佳。

北水局表示，依中央氣象局預報，6月仍受西南風影響，台灣西半部可能局部較大雨勢，至8月底供水無虞，研判桃園、新竹可順利完成1期作收割，接著2期作亦可順利供灌，盡管目前水情好佳，仍呼籲民眾節約用水「有水當思無人苦」。

新竹寶二水庫滿水位、蓄水100%。圖／北水局提供
新竹寶二水庫滿水位、蓄水100%。圖／北水局提供
梅雨挹注石門水庫近滿水位、蓄水率99%。圖／北水局提供
梅雨挹注石門水庫近滿水位、蓄水率99%。圖／北水局提供

石門水庫 新竹 梅雨

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