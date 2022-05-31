桃園仁美國中側門梅獅路大車多 將施作臨停區

桃園楊梅區仁美國中側門位在梅獅路上，上下學時車流量大加上鄰近仁美產業園區，時常有大車行經，使學生上下學時出現安全疑慮，因此將在側門設置學生家長暫時臨停區，增加安全；仁美國中校長吳享鴻表示，設計方案將送往教育局核定，希望能在今年8月底前完工。

市議員李家興表示，梅獅路上常常因為塞車造成不便也增添危險性，為了改善學生出入安全，決議在側門再開闢一條上下學專用道，讓家長能在上下學時開進專用道，讓學生下車，並設置警衛亭來保障學生的安全。

仁美國中校長吳享鴻表示，校內學生加上附設的華德福國中小及預定地附設幼兒園約有700人，上下學時間許多家長總會開車載小孩擋住校門口，加上仁美產業園區的物流中心時常有大車經過相當危險，因此希望能在側門警衛室那設置專用車道，讓學生上下學更安全。

吳享鴻指出，將會由學校方設計，於側門設置警衛室及長45公尺、寬4公尺的學生家長暫時臨停區，希望今年8月底完成，初估花費150萬興建。