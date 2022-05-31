改善龍潭大池水質 多層複合濾料淨化系統啟用典禮

在桃園市政府積極爭取環保署「前瞻水環境建設計畫」補助下，從2019年起推動辦理「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，今日於龍潭大池舉辦完工啟用典禮。桃園市長鄭文燦指出，多層複合濾料水質淨化工法，為日本先進的現地處理工法。

鄭文燦表示，為改善龍潭大池因換水率偏低及優養化所造成的水環境問題，市府2016年起以跨局處分工推動各項整治措施，包括工業廢水輔導改排、民生污水截流、農地合理化施肥、乾淨水源挹注、無磷洗劑推廣、廢食用油製作手工皂等，高效除磷的多層複合濾料淨化系統( MSL, Multi-soil Layering System )的啟用，完成了環保最後一哩路，也樹立了桃園市推動水質淨化的新里程碑。

鄭文燦指出，多層複合濾料水質淨化工法，為日本先進的現地處理工法，藉由土壤、碳粉、鐵粒和碎石等天然、無污染混合濾料層及透水層組成，對於湖泊水體水質之改善效益極佳，工程進行要感謝日方產、學界的支持。

環保局指出，在開發與永續兼顧下，水質淨化設施全為地下化設施，完工後綠地面積增加1.6公頃，上部景觀打造兼具環境教育及休閒遊憩功能的水質淨化生態園區，工程施作採用低衝擊開發系統，包含設置瞭望平台、湧泉之丘、景觀步道、生態池、造型廁所、水畫牆、共融式遊具及廣場等，還有「台灣文學之母」鍾肇政老師之文學原創也重現於園區當中，栽種兼具觀賞性及生態機能各類樹種，生物多樣性復育價值表露無遺。

環保局長呂理德表示，淨化設施每日可循環處理共1萬8千CMD水量，處理量能為全亞洲最大，先後獲得國家卓越建設獎、公共工程金品獎、公共工程金質獎、水環境大賞等重要公共工程獎項之肯定，不僅是水質淨化工程，在考量民眾休憩及環境教育多元需求下，工程全面採用低衝擊開發施作，水質淨化設施完成後為地下化設施。

不僅有全國唯一多層複合率料系統觀察廊道，並規劃上部空間營造成為「龍潭大池水體環教園區」，是兼具教育、休閒、遊憩的環教場域，整體工程不僅有淨水功能，更提供活水成為民眾親水遊憩的好所在。