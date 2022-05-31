快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

改善龍潭大池水質 多層複合濾料淨化系統啟用典禮

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」今日於龍潭大池舉辦完工啟用典禮。圖／桃園市政府環保局提供
「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」今日於龍潭大池舉辦完工啟用典禮。圖／桃園市政府環保局提供

在桃園市政府積極爭取環保署「前瞻水環境建設計畫」補助下，從2019年起推動辦理「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，今日於龍潭大池舉辦完工啟用典禮。桃園市長鄭文燦指出，多層複合濾料水質淨化工法，為日本先進的現地處理工法。

鄭文燦表示，為改善龍潭大池因換水率偏低及優養化所造成的水環境問題，市府2016年起以跨局處分工推動各項整治措施，包括工業廢水輔導改排、民生污水截流、農地合理化施肥、乾淨水源挹注、無磷洗劑推廣、廢食用油製作手工皂等，高效除磷的多層複合濾料淨化系統( MSL, Multi-soil Layering System )的啟用，完成了環保最後一哩路，也樹立了桃園市推動水質淨化的新里程碑。

鄭文燦指出，多層複合濾料水質淨化工法，為日本先進的現地處理工法，藉由土壤、碳粉、鐵粒和碎石等天然、無污染混合濾料層及透水層組成，對於湖泊水體水質之改善效益極佳，工程進行要感謝日方產、學界的支持。

環保局指出，在開發與永續兼顧下，水質淨化設施全為地下化設施，完工後綠地面積增加1.6公頃，上部景觀打造兼具環境教育及休閒遊憩功能的水質淨化生態園區，工程施作採用低衝擊開發系統，包含設置瞭望平台、湧泉之丘、景觀步道、生態池、造型廁所、水畫牆、共融式遊具及廣場等，還有「台灣文學之母」鍾肇政老師之文學原創也重現於園區當中，栽種兼具觀賞性及生態機能各類樹種，生物多樣性復育價值表露無遺。

環保局長呂理德表示，淨化設施每日可循環處理共1萬8千CMD水量，處理量能為全亞洲最大，先後獲得國家卓越建設獎、公共工程金品獎、公共工程金質獎、水環境大賞等重要公共工程獎項之肯定，不僅是水質淨化工程，在考量民眾休憩及環境教育多元需求下，工程全面採用低衝擊開發施作，水質淨化設施完成後為地下化設施。

不僅有全國唯一多層複合率料系統觀察廊道，並規劃上部空間營造成為「龍潭大池水體環教園區」，是兼具教育、休閒、遊憩的環教場域，整體工程不僅有淨水功能，更提供活水成為民眾親水遊憩的好所在。

水質 龍潭大池 鄭文燦

延伸閱讀

龍潭大池水體環教園區啟用 鄭文燦：池水變清水成景點

支援長照2.0 桃園計程車司機補助不如雙北 市府檢討

國民黨：可支配所得成長 柯文哲、鄭文燦、林智堅倒數

慰勞第一線防疫清潔隊員 鄭文燦親致贈粽子禮盒

相關新聞

影／縣政新幹線抵竹東鎮 楊文科盼藉早日升格為竹東市

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報今天前往竹東鎮，在新竹縣教網中心舉行，由縣長楊文科率縣府團隊下鄉與竹東地方會談，楊文科指...

支援長照2.0 桃園計程車司機補助不如雙北 市府檢討

防疫計程車何時退場？桃園市議員郭麗華今天上午在議會總質詢問市府官員，市長鄭文燦表示，雖然已經放寬確診者可以自己開車或親友...

桃園時代青年行動家徵選計畫報名開跑 徵疫下追夢青年

第5屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」找尋在公共參與領域上，不畏環境困難仍堅持奮鬥的15至35歲設籍、就學或就業於桃園的青...

苗縣國小校園BNT集中接種 家長逾50％同意

苗栗縣今天展開國小BNT疫苗校園集中接種，教育處表示全縣意願調查完成，家長對BNT接受度較高，有53.2％學生願接種，加...

桃園私營犬貓動物生命園區 預計年底完工啟用

落實動物妥善照顧環境，毛小孩長眠安排，桃園市議員簡智翔今在市議會總質詢提問是否設置犬貓動物生命園區，而桃園市政府農業局長...

台61線通霄北上出口施工封閉 用路人提早改道

台61線苗栗縣通霄北上匝道出口，因路面坑洞影響交通，昨深夜起進行封閉，天亮後機具進場開始施做路面改善工程，公路總局第二工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。