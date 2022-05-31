影／縣政新幹線抵竹東鎮 楊文科盼藉早日升格為竹東市

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報今天前往竹東鎮，在新竹縣教網中心舉行，由縣長楊文科率縣府團隊下鄉與竹東地方會談，楊文科指出近幾年已在竹東投入102億元用於各項建設，竹東是新竹縣最重要的鎮，希望在與鎮公所配合建設下，讓竹東鎮盡早升格為竹東市。

楊文科表示，竹東鎮人口已近10萬人，在新竹縣人口僅次於竹北市，不僅明年將設置YouBike，台68線延伸道路、仁愛立體停車場及東科路延伸竹科等工程都在進行中，同時竹東轉運中心今天也已上梁，明年就將啟用，竹東交通將更便利、四通八達。

他指出，上任3年多來已在竹東投入超過102億元用於各項建設、計畫，除了新竹縣第2座全民運動館「竹東全民運動館」會在年底前動工，竹東文化大禾埕也將重啟，並新建竹東鎮立圖書館，竹東綜合行政中心也會盡快動工。

不過今天會議上，鎮民代表會主席陳昌平仍提出竹東仁愛停車場工程經費對地方負擔太大，楊文科當場允諾額外由縣府補助1千萬元；忠孝里長吳錦忠則提到大同市場已有65年歷史、有倒塌疑慮，盼加速變更市場使用分區以利改建，楊文科則回應已送交中央審議，很快就會有結果。

縣議員余筱菁也到場關心二重聯外道路進度，希望縣長多幫忙，並由縣府與鎮公所配合完成計畫，楊文科也立即指示交旅處盡快提出整體規畫。