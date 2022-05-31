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影／縣政新幹線抵竹東鎮 楊文科盼藉早日升格為竹東市

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣政新幹線開抵竹東，楊文科（中）強調全力支持竹東發展。記者巫鴻瑋／攝影
縣政新幹線開抵竹東，楊文科（中）強調全力支持竹東發展。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報今天前往竹東鎮，在新竹縣教網中心舉行，由縣長楊文科率縣府團隊下鄉與竹東地方會談，楊文科指出近幾年已在竹東投入102億元用於各項建設，竹東是新竹縣最重要的鎮，希望在與鎮公所配合建設下，讓竹東鎮盡早升格為竹東市。

楊文科表示，竹東鎮人口已近10萬人，在新竹縣人口僅次於竹北市，不僅明年將設置YouBike，台68線延伸道路、仁愛立體停車場及東科路延伸竹科等工程都在進行中，同時竹東轉運中心今天也已上梁，明年就將啟用，竹東交通將更便利、四通八達。

他指出，上任3年多來已在竹東投入超過102億元用於各項建設、計畫，除了新竹縣第2座全民運動館「竹東全民運動館」會在年底前動工，竹東文化大禾埕也將重啟，並新建竹東鎮立圖書館，竹東綜合行政中心也會盡快動工。

不過今天會議上，鎮民代表會主席陳昌平仍提出竹東仁愛停車場工程經費對地方負擔太大，楊文科當場允諾額外由縣府補助1千萬元；忠孝里長吳錦忠則提到大同市場已有65年歷史、有倒塌疑慮，盼加速變更市場使用分區以利改建，楊文科則回應已送交中央審議，很快就會有結果。

縣議員余筱菁也到場關心二重聯外道路進度，希望縣長多幫忙，並由縣府與鎮公所配合完成計畫，楊文科也立即指示交旅處盡快提出整體規畫。

楊文科承諾絕對會為地方解決困難，為照顧青年及弱勢族群，產發處也在竹東鎮規畫2處社會住宅基地，預計今年底前完成可行性評估興辦，也已投入6億元用於改善教育場域，包含拆除重建竹東6所學校、完成耐震補強，盼透過一系列建設，加速人口移入，讓竹東早日升格。

竹東鎮長張順朋（右2）感謝縣長楊文科（右1）支持，盼共同努力建設竹東鎮。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮長張順朋（右2）感謝縣長楊文科（右1）支持，盼共同努力建設竹東鎮。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 新竹 停車場

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