龍潭大池水體環教園區啟用 鄭文燦：池水變清水成景點

桃園市長鄭文燦今天下午在龍潭區龍潭大池上游，主持龍潭大池水體環教園區完工啟用典禮，將徹底改善龍潭大池多年優養化問題，鄭表示，該系統今後每天處理2.1萬公噸水質，讓龍潭大池7天換水一次，水質變清水，不會優養化，成生態旅遊景點。

有200多年歷史的龍潭大池，因為換水率偏低及長期優養化問題，地方關心大池水質，桃園市政府提出龍潭大池的水質改善及水體環境營造計畫，改善老街溪上游汙染管制問題，鄭文燦與民代主持啟用儀式，參觀日本多層複合濾料水質淨化工法，鄭稱許每天可處理1.8萬噸的淨水系統，可說是亞洲最大淨水系統，更獲國家卓越獎肯定。

鄭文燦表示，這座龍潭大池水體環教園區，占地1.6公頃，地面層的水質淨化生態區清水系統，適合學校學生進行生態參觀，地面下分別設置礫間帶系統和多層複合濾料系統，由土壤、鐵砂、泥土和樂石組成混合濾料層，可淨化水質，成為大池的淨水系統。