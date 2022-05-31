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端午台61線苗栗交通不紫爆 公路總局修坑洞撤交維

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
清明連續假期首日，台61線苗栗縣後龍鎮南下路段因路面坑洞搶修，造成大塞車，端午連續假期前夕，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處已完成路面整修。圖／苗栗縣警察局提供
清明連續假期首日，台61線苗栗縣後龍鎮南下路段因路面坑洞搶修，造成大塞車，端午連續假期前夕，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處已完成路面整修。圖／苗栗縣警察局提供

今年清明連續假期首日，台61線苗栗縣後龍鎮南下路段大塞車，端午連續假期前夕，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處已完成路面整修，並計畫撤除施工交通維護措施，恢復雙向4車道交通，防止交通紫爆。

台61線是國道1號、3號重要替代道路，苗栗縣警方指出，今年清明連假首日，台61線後龍南下路段因連續下雨，道路突發性破洞，且有下陷狀況，西濱公路北區臨時工程處緊急封閉一個車道施工，導致交通從早到晚都紫爆，時速低於30公里以下，宛如大停車場。

端午連假6月3日起3天，西濱公路北區臨時工程處第四工務段長陳宗楷說，工務段已完成後龍至通霄鎮白沙屯路段，雙向坑洞修復，此外，後龍溪觀海大橋工程封閉的北上兩個車道，也會於6月2日開放。

警方建議用路人將台61線納入替代路線考量，避開高速公路易壅塞路段，此外，連假6月4日、5日每天7點至深夜12點，竹南鎮國道3號西濱交流道北上入口實施匝道封閉，用路人可以續行台61線或改由國3號香山交流道北上；6月4日、5日每天下午3點至晚上9點，封閉竹南鎮台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，

清明連續假期首日，台61線苗栗縣後龍鎮南下路段因路面坑洞搶修，造成大塞車，端午連續假期前夕，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處已完成路面整修。圖／苗栗縣警察局提供
清明連續假期首日，台61線苗栗縣後龍鎮南下路段因路面坑洞搶修，造成大塞車，端午連續假期前夕，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處已完成路面整修。圖／苗栗縣警察局提供

連假 車道 國道

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