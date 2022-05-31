支援長照2.0 桃園計程車司機補助不如雙北 市府檢討

防疫計程車何時退場？桃園市議員郭麗華今天上午在議會總質詢問市府官員，市長鄭文燦表示，雖然已經放寬確診者可以自己開車或親友接送前往採檢，但是疫情還沒緩解前，仍需要防疫計程車支援。

交通局表示，桃園有77輛防疫計程車，過去1個趟次補助3500元，去年超過2萬趟次（按件計算）補助費用超過8600萬元，現在改採包車制，今年包車3萬多趟補助約4800萬元；至於桃園國際機場防疫計程車有530輛，每趟次5000元，由機場公司撥款。

郭麗華說，防疫計程司機很辛苦，桃園計程車司機配合政府長照2.0負責接送長者一樣辛苦，補助的費率卻不如雙北，不到台北、新北的一半，桃園的補助費率是0.5，新北市1.2差了1倍多。社會局表示當初訂定補助時參考各縣市的做法，鄭文燦市長認為既然雙北比較高，會請社會局了解檢討。