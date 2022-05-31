桃園時代青年行動家徵選計畫報名開跑 徵疫下追夢青年

第5屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」找尋在公共參與領域上，不畏環境困難仍堅持奮鬥的15至35歲設籍、就學或就業於桃園的青年報名參加，即日起至報名至7月8日截止，不僅有高額獎金，更能發行專書。

由桃市府青年事務局主辦的桃園時代青年行動家徵選計畫，雖受疫情影響實體活動無法舉辦，不過仍有許多勇於追夢的青年；青年局表示，望能透過徵選找出富有韌性及生命力的青年行動故事。

青年局指出，此次徵選依照行動主題分成「社會關懷行動家」、「永續發展行動家」、「群力造夢行動家」3大類別；社會關懷行動家是一群關注社會多元族群需要而積極採取行動的青年；永續發展行動家為透過具體行動嘗試解決相關社會問題，在社區營造、地方創生或社會企業等領域行動的青年；群力造夢行動家則是投入並持續經營特定社群團體，以行動號召他人投入團隊共同成長並努力達成特定目標的青年團體。