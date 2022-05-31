苗縣國小校園BNT集中接種 家長逾50％同意

苗栗縣今天展開國小BNT疫苗校園集中接種，教育處表示全縣意願調查完成，家長對BNT接受度較高，有53.2％學生願接種，加上莫德納已接種26.9％，縣內國小學童預估八成將完成接種，國中、高中BNT追加劑預計6月底完成施打。

副縣長鄧桂菊上午由教育處人員陪同視察公館國小BNT疫苗集中施打情況，目前學校仍在暫停實體課程期間，家長紛紛陪孩子到校，人潮熱絡；公館國小校長張茂富表示，全校863名學童，其中131人已接種莫德納，今天有473人在校內集中接種，另外加上在醫療院所施打及預約，全校將有759名學童接種，比率可達88％。

教育處長葉芯慧指出，BNT兒童疫苗校園接種作業首日有7校辦理，其他國小也會陸續安排，6月10日前將全數完成國小集中接種，6月底完成全縣162所公私立中小學的疫苗接種，如遇暫停實體課程或已畢業學生，請依學校通知返校施打，一定有疫苗，家長請放心。

此外為服務幼兒園滿5歲幼童，6月3日端午節當天將在縣內4個區開設BNT疫苗大型接種站，分別在頭份國中活動中心、照南國小活動中心、苗栗市巨蛋體育館、苑裡鎮中正社區活動中心，由幼兒園所造冊，請家長攜帶意願書及學童健保卡依通知時段陪孩子前往接種。

教育處指出，縣內國中有1萬1042名學生接種BNT、高中有2166人接種，第一、第二劑的接種比率分別為94.6、92.6％。

公館國小上午集中接種過程順利，學童幾乎都由家長陪同施打，不少家長幫孩子拍照留作紀念。