快訊

明起實施！解隔標準放寬 中重症達「這些條件」可出院

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

新竹市第2座社會住宅740戶 年底申請建照

中央社／ 新竹市31日電

新竹市政府與國家住都中心合作，規劃新竹市第2座社會住宅「建功安居」740戶，目前招標中，將規劃350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，年底申請建照。

新竹市政府與國家住都中心合作規畫首座「中雅安居」計有640戶，預計今年9月動工。新竹市政府今天發新聞稿表示，第2座社宅建功安居740戶，將於年底申請執照，明年動工。

竹市府指出，建功安居基地在建功二路42巷，附近有馬偕兒童醫院、將軍村開放圖書資訊園區、國立清華大學、新竹科學園區，距離國道1號、客運站點僅5分鐘車程，生活機能完善。

新竹市政府都市發展處表示，建功安居基地原屬國防部營區、庫房、餐廳，總面積達2852坪，國防部報廢後閒置許久，在市府與中央合作下拆除，活化興建社會住宅。

都發處指出，建功安居採公辦公營，只租不售，規劃套房、2房、3房共740戶，滿足各類居住需求，一戶一機車位，租金訂定將參考區域行情訂定分級收費標準，優先照顧戶比率將提高到至少40%。

都發處表示，因應社會福利需求，建功安居規劃350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，包含社會居住、身障者日間照顧中心、發展遲緩及身障兒童社區療育據點、身障者家庭照顧者支持服務據點，打造友善居住環境。

身障者 新竹 社會住宅

延伸閱讀

竹市香山也要有社宅 議員爭取閒置市有地活化利用

竹市第2座社宅年底申請建照 擁350坪身障社區照顧據點

基隆光明安居社宅工程招標 450戶預計2026年完工

房市飆漲 南市「打炒房不打房」

相關新聞

新竹一個人文青旅 充滿多種可能的或者與未知驚喜

在台灣，一個人的旅行不寂寞，特別規劃新竹文青風的行程，慢慢走走，可以在老宅裡喝咖啡，可以在書店裡沉靜心情，可以在都會裡找到喜歡的一隅，當然這些地方怎麼拍你都會很美。

支援長照2.0 桃園計程車司機補助不如雙北 市府檢討

防疫計程車何時退場？桃園市議員郭麗華今天上午在議會總質詢問市府官員，市長鄭文燦表示，雖然已經放寬確診者可以自己開車或親友...

桃園時代青年行動家徵選計畫報名開跑 徵疫下追夢青年

第5屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」找尋在公共參與領域上，不畏環境困難仍堅持奮鬥的15至35歲設籍、就學或就業於桃園的青...

苗縣國小校園BNT集中接種 家長逾50％同意

苗栗縣今天展開國小BNT疫苗校園集中接種，教育處表示全縣意願調查完成，家長對BNT接受度較高，有53.2％學生願接種，加...

桃園私營犬貓動物生命園區 預計年底完工啟用

落實動物妥善照顧環境，毛小孩長眠安排，桃園市議員簡智翔今在市議會總質詢提問是否設置犬貓動物生命園區，而桃園市政府農業局長...

台61線通霄北上出口施工封閉 用路人提早改道

台61線苗栗縣通霄北上匝道出口，因路面坑洞影響交通，昨深夜起進行封閉，天亮後機具進場開始施做路面改善工程，公路總局第二工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。