桃園私營犬貓動物生命園區 預計年底完工啟用

落實動物妥善照顧環境，毛小孩長眠安排，桃園市議員簡智翔今在市議會總質詢提問是否設置犬貓動物生命園區，而桃園市政府農業局長郭承泉則表示，已經核准一家，預計年底會完工啟用。

簡智翔表示，目前桃園市還沒有做，但苗栗縣政府在生態保育教育中心設置犬貓動物焚化爐，焚化後的骨灰可在園區內進塔存放，也可樹葬及灑葬，未來爭取經費規劃納骨塔，提供寵物火化、安眠場所。

簡智翔指出，第七個會期是鎖定中壢殯葬園區，雖然是有合適的場地，但因為寵物殯葬紀念設施礙於現行法規，不可於非都市土地殯葬用地設置。

簡智翔說，不過，農業局有回覆桃園市政府已依「非都市土地使用管制規則」、「非都市土地變更編制執行要點」、「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」核准一家設施園區興辦。

郭承泉表示，已經核准一家，也預定在年底完工會啟用。對於這樣的一個生命園區，將來會對於愛貓、愛狗人士對寵物生命最終會妥善的照顧。

簡智翔詢問，目前場地何在？郭承泉表示，在新屋動保園區附近，也是有焚化爐。目前正在施工，預定今年底會完工。這是一家私營的，至於公營部分，將來中壢焚化爐人類用的部分結束以後，會再考慮法令的規定。