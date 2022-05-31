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台61線通霄北上出口施工封閉 用路人提早改道
台61線苗栗縣通霄北上匝道出口，因路面坑洞影響交通，昨深夜起進行封閉，天亮後機具進場開始施做路面改善工程，公路總局第二工程處苗栗工務段表示，該工程預計3天，會趕在端午連假前完成，期間請用路人提早改道於苑裡或往前至新埔下匝道。
受到上周連日大雨，加上重車輾壓，導致台61線苗栗縣通霄北上銜接聯絡道出口路面出現多處大坑洞。當地通霄鎮民代表傅郁揚指出，前些天曾多次接獲民眾反映「這條回家的路真的很差」，有人經過坑洞閃避不及造成爆胎，有人則因車子突然劇烈震動，直呼嚇死人了！他說，西濱公路重車很多，尤其是超載，很容易造成路面破損，建議能設置地磅站遏止超載歪風。
公路總局第二工程處苗栗工務陳禎康表示，該匝道因長期重車輾壓造成AC路面裂損後，加上連日大雨的雨水滲透地基鬆動，車流往復來回不停輾壓，坑洞破損會愈來愈大越來愈深，確實已嚴重影響到交通安全。今天將先進行坑洞處的路底開挖，夯實後再進行路面重新封層，預計6月2日下午前完工。
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