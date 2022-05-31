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竹東轉運中心上梁 預計今年10月竣工、明年初啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東交通轉運站上梁，縣長楊文科親臨祈福。記者巫鴻瑋／攝影
竹東交通轉運站上梁，縣長楊文科親臨祈福。記者巫鴻瑋／攝影

為提升新竹縣溪南地區交通轉運機能，新竹縣府在竹東興建交通轉運中心，今天上午上梁，預計明年2月將完工啟用，設有10席客運月台可供上下客，且興建汽車地下停車場，未來還規畫向上擴建為竹東綜合行政中心。

竹東轉運中心位於竹東鎮工業二路與北興路一段交會處，設計為地上1層的多功能旅遊綜合服務中心，地下2層停車場則規畫設有251格汽車停車格，總經費達3.2億元，工程在前年6月動工，預計今年10月工程可望竣工。

縣長楊文科表示，竹東轉運中心目前進度已達60%，今年就將竣工、預計明年啟用，未來將作為市區公車、國道客運樞紐，還能兼設觀光接駁運輸，提供台3線沿線鄉鎮轉乘服務，且可望帶動台泥重劃區發展，轉運中心建築保留擴建基礎，規畫未來向上加蓋為綜合行政中心，容納包含鎮公所、地政、戶政等各式行政機關。

不過因營建物料成本上漲，目前竹東綜合行政中心計畫仍在辦理預算檢討，鎮長張順朋盼縣府多給予協助，讓竹東行政中心能順利興建，以盡快取代已使用60年、危老的鎮公所大樓。

鎮民代表則建議，希望在轉運中心對街20公尺的內灣線新設車站，方便旅客轉乘客運與火車，還能聯絡高鐵新竹站，形成轉運雙核心連線，也能服務未來前往綜合行政中心洽公的民眾，楊文科回應會向鐵路局提出設站構想。

除轉運中心上梁，一旁的竹東文化大禾埕也已解決土地問題，將重啟興建，縣府已正式向客委會提報恢復補助計畫，不過除了原本規畫的多功能展演劇場，也規畫新建竹東鎮立圖書館。

竹東交通轉運站及地下停車場工程預計今年竣工，明年初就將啟用。記者巫鴻瑋／攝影
竹東交通轉運站及地下停車場工程預計今年竣工，明年初就將啟用。記者巫鴻瑋／攝影
竹東交通轉運站上梁，縣長楊文科親臨祈福。記者巫鴻瑋／攝影
竹東交通轉運站上梁，縣長楊文科親臨祈福。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科 停車場

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