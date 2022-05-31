竹市香山也要有社宅 議員爭取閒置市有地活化利用

全台房價逐年飆漲，更需要政府積極利用閒置公有土地建造社會住宅，時代力量新竹市議員廖子齊今在議會總質詢建議，竹市香山區的舊朝山國小閒置校地應朝向興建社會住宅結合公共托育等公共設施的方向活化利用，此議題獲市長林智堅允諾支持，並表示已向中央建議。

廖子齊指出，已閒置多年的舊朝山國小校地非常適合闢建社會住宅，且社宅內可同時設置公共托育、日間照顧等附屬社會福利設施，既能滿足在地住民照顧服務的需求，也能吸引更多人移居香山區，延緩該區部分學校少子化的趨勢。

廖子齊指出，舊朝山國小校地就在中華路，交通方便且產權幾乎皆為市府所有，土地面積形狀完整，該地自朝山國小於1996年遷移至新校區後，市府雖曾嘗試過各種方式活化利用，但成效都有限，導致部分校舍建物目前缺乏管理殘破不堪，甚至可能成為治安死角，她任內接過非常多香山居民詢問，該地為何不想辦法活化使用，顯見居民對於該地有很多公共設施的期待。

廖子齊說，過去詢問市府能否更積極地推動社會住宅與公共托育，這類更能夠照顧市民日常生活的公共設施，得到的答案通常都是竹市公有地稀少，預算有限，因此，她持續尋找閒置公有地及可申請補助建設經費的中央計畫，而社會住宅是最有機會興建整棟全新建物的方案，同時可申請包括前瞻計畫中公共托育、長照據點、銀髮健身俱樂部等空間新建的計畫補助費用，整合進社宅興建計畫內。

目前竹市已定案的四處社會住宅計畫都在東區和北區，但香山區其實也有社宅和其他公共服務的需求，特別是部分香山小學少子化減班情形嚴重，興建社宅能引進更多人移居香山，有機會帶來更多新生兒延緩當地校園少子化問題。

對此，林智堅表示支持，並指出市府已向內政部和住都中心提出，期待未來在中央支持下能在這塊基地上興建起社會住宅，並結合公托、公幼等公共設施。