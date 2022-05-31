桃市端午交通疏運 國一平鎮交流道將封閉

端午節連假將至，桃園市警方今天公布交通疏導計畫，其中國道1號平鎮系統交流道南下匝道6月3日0至12時將封閉，台7線沿線農場、龍潭大池等觀光熱區也將行交通管制。

桃園市警局指出，3日至5日端午連假預期天氣穩定，國道交流道周邊、繡球花季、民俗節慶活動及風景遊憩區周邊料將湧現人、車潮，已由各分局妥適規畫交通管制疏導勤務。

市警局指出，2022桃園繡球花季在復興區台7線沿線農場及枕頭山商圈舉行，而龍潭大池划龍舟競賽雖受疫情影響取消，但2022龍潭歸鄉文化節相關活動仍持續在周邊舉辦，考量兩地假日人、車潮眾多，請遊客預先確認活動時間、停車接駁方式及交通管制等資訊，並遵守現場警方、工作人員管制及引導。

國道疏運部分，警方表示，桃園市境內各交流道均未實施高乘載管制，但高速公路局仍會依國道實際車流狀況實施匝道儀控，另國道1號平鎮系統交流道南下匝道將於3日0至12時封閉，請用路人提早經中壢或幼獅交流道改道行駛。

警方建議，遊客可利用「桃園景點人潮警示燈號系統」查詢23處風景區人潮，避免前往人擠人的景點，也可多利用替代道路，如改道台7乙線及台3線經新北市三峽前往台7線，並遵守防疫規定及排隊秩序，切勿酒後駕車，以確保交通秩序與順暢。