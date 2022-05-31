竹市第2座社宅年底申請建照 擁350坪身障社區照顧據點

繼中雅安居社宅案決標後，新竹市府今指出，與國家住都中心合作規畫的竹市第二座社會住宅「建功安居」正招標中，總工程預算34億9350 萬元，預計興建地下2層、地上13層、總戶數740戶，更規畫350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，為目前竹市最大規模社宅，預計今年底申請建照、明年動工、最快2027年完工。

市府都發處指出，建功安居基地位置在建功二路42巷，緊鄰馬偕兒童醫院、將軍村開放圖書資訊園區、清大、竹科，附近有龍山公園、清大夜市、好市多等，距離國道1號、客運站點僅5分鐘車程，生活機能完善。

建功安居由國家住都中心主辦，市府提供土地，中央地方攜手合作興建。該基地原屬國防部營區、庫房、餐廳，總面積達2852坪，國防部報廢後閒置許久，在市府與中央合作下拆除，活化興建社會住宅。

都發處指出，建功安居採公辦公營，只租不售，規畫套房、二房、三房共740戶，滿足各類居住需求，一戶一機車位，租金訂定將參考區域行情訂定分級收費標準，優先照顧戶比率將提高到至少40%。

因應社會福利需求，建功安居規畫350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，包含社會居住、身障者日間照顧中心、日間作業設施、發展遲緩及身障兒童社區療育據點、身障者家庭照顧者支持服務據點，打造友善居住環境。