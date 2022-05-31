新竹不是美食沙漠「演武場」展覽帶民眾認識美食文化

位於新竹市廣州街的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」是市府去年開館營運的藝文館舍，至今已辦理「演武•新生－新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲」的「走動篇」與「工藝篇」展覽，文化局說，該館舍即日起推出「竹塹城散策三部曲」最後一部曲「滋味篇」展覽，將帶民眾認識新竹的美食文化。

文化局表示，「竹塹城散策三部曲」特展第三部曲「滋味篇」將介紹新竹食物的酸、甜、苦、辣、鹹等味道，新竹歷經三百多年發展，不同族群在此激盪，造就豐富的飲食文化，可品嘗到閩南與客家味、東洋味、眷村味及西洋、東南亞等不同風味的食物。

文化局說明，這次特展別出心裁，從老城韻味介紹起，訴說九降風造就了「新竹三寶」米粉、柿餅、仙草及烏魚子產業的興盛發達；另介紹位於傳說「鯉魚穴」魚腹位置的城隍廟，以及新竹最早開發的聚落「北門大街」的特色小吃。接著進入東洋味時期，以「旗亭夜歌」介紹日治時期高級宴會場所料理，並以「市場晨聲」說明新竹的市場文化與摃丸的故事。

文化局指出，二戰後竹塹城進駐大批渡海來台軍民，帶來了獨特的眷村美食，與本土菜結合後，形成截然不同的飲食風貌。最後1980年代引入外籍移工、1990年代以後跨國通婚的普及，又為新竹帶來一波新的住民，發展出介於傳統台灣風味與異國風情間的飲食新文化。希望透過觀展過程，讓民眾從舌尖喚起新竹的美食記憶，享受一場新竹獨有的美食藝文饗宴。