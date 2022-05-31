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新竹不是美食沙漠「演武場」展覽帶民眾認識美食文化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
展區「旗亭夜歌」介紹日治時期高級宴會場所的餐飲文化。圖／市府提供
展區「旗亭夜歌」介紹日治時期高級宴會場所的餐飲文化。圖／市府提供

位於新竹市廣州街的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」是市府去年開館營運的藝文館舍，至今已辦理「演武•新生－新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲」的「走動篇」與「工藝篇」展覽，文化局說，該館舍即日起推出「竹塹城散策三部曲」最後一部曲「滋味篇」展覽，將帶民眾認識新竹的美食文化。

文化局表示，「竹塹城散策三部曲」特展第三部曲「滋味篇」將介紹新竹食物的酸、甜、苦、辣、鹹等味道，新竹歷經三百多年發展，不同族群在此激盪，造就豐富的飲食文化，可品嘗到閩南與客家味、東洋味、眷村味及西洋、東南亞等不同風味的食物。

文化局說明，這次特展別出心裁，從老城韻味介紹起，訴說九降風造就了「新竹三寶」米粉、柿餅、仙草及烏魚子產業的興盛發達；另介紹位於傳說「鯉魚穴」魚腹位置的城隍廟，以及新竹最早開發的聚落「北門大街」的特色小吃。接著進入東洋味時期，以「旗亭夜歌」介紹日治時期高級宴會場所料理，並以「市場晨聲」說明新竹的市場文化與摃丸的故事。

文化局指出，二戰後竹塹城進駐大批渡海來台軍民，帶來了獨特的眷村美食，與本土菜結合後，形成截然不同的飲食風貌。最後1980年代引入外籍移工、1990年代以後跨國通婚的普及，又為新竹帶來一波新的住民，發展出介於傳統台灣風味與異國風情間的飲食新文化。希望透過觀展過程，讓民眾從舌尖喚起新竹的美食記憶，享受一場新竹獨有的美食藝文饗宴。

新竹少年刑務所演武場開放時間為周二至周日，上午9點至下午5點，免費入館，滋味篇展覽即日起開展至今年8月28日，歡迎民眾踴躍參觀。

展區「眷村記憶」介紹不同風味的牛肉麵料理，並訴說其時代背景。圖／市府提供
展區「眷村記憶」介紹不同風味的牛肉麵料理，並訴說其時代背景。圖／市府提供
展覽自竹塹城的老城韻味開始說起，介紹「新竹三寶」米粉、柿餅及仙草產業由來。圖／市府提供
展覽自竹塹城的老城韻味開始說起，介紹「新竹三寶」米粉、柿餅及仙草產業由來。圖／市府提供

新竹 文化局

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