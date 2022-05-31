桃園快打站湧人潮哭聲不斷 幼童緊張崩潰想落跑

桃園市府今起開設4大兒童疫苗快打站，青溪國小快打站一早9點陸續湧入人潮，還有家長提前半小時卡位。不過不少小朋友看到針筒就崩潰大哭，禮堂處處環繞哭聲，甚至有時還要3至4名護理師壓制安撫，才成功讓小朋友完成接種。市府預估，4個快打站今明2天可為4800人施打疫苗，後續配合中央開設大型接種站，一天更可服務5000人。

教育局統計，全市公私立幼兒園滿5歲幼兒約1萬6566人，其中約1萬1767人（約70%）同意接種BNT疫苗，在教育局安排下，全市幼兒園併入鄰近149所國小內施打，並將在6月10日前全數接種完畢；若家長想讓小朋友提前施打，今明2天可至青溪國小、大成國小、新勢國小及楊明國小等4校快打站接種。

今早8點半，陸續有家長到小朋友到青溪國小施打疫苗。一位家長無奈地說，若依照學校安排接種時間，最少還要再等一個禮拜，感覺桃園速度比外縣市還慢，在孩子打完疫苗前，「誰敢讓他上課？」另一位家長也認為，學校排程的時間太晚，打到診所詢問也幾乎額滿，昨天看到訊息才趕快帶小朋友到快打站施打，「早一點打比較有保護力。」

快打站9點正式開放後，禮堂內開始傳出陣陣哭聲。有小朋友彎著身子不斷掙扎，尖叫吶喊「我不要打！我不要打！」其他小朋友等待打針過程中，聽到前面哇哇大哭，嚇得眼睛頓時立了起來。不過也有人從頭到尾保持鎮定，當市長鄭文燦送上平安符時，還笑著說「上面有小烏龜欸！」