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血庫缺血 竹市後憲與憲官兵一起挽袖捐熱血

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市後備憲兵荷松協會30日下午在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動。圖／後備憲兵荷松協會提供
新竹市後備憲兵荷松協會30日下午在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動。圖／後備憲兵荷松協會提供

新竹市後備憲兵荷松協會30日下午在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動，由理事長劉埠敏率後憲與新竹憲兵隊官兵一起挽袖捐熱血，活動期間除後憲協會、憲兵隊與其家屬，一旁民眾也受氛圍影響一起挽袖加入捐血行列，希望可以在缺血的狀況下，以自己一臂之力，幫助到需要幫助的人。

劉埠敏表示，期盼集結大家熱情，延續著憲兵最終服務精神，響應社會，並全體動員號召熱情民眾一起共襄盛舉，且希望藉由每一次舉辦的公益活動，讓每一位參與活動的人員，身體力行以實際行動來表示，「捐血一袋、救人一命」不單單只是口號，以自己個人為出發點，並且發揮愛心、用心來回饋社會。

另外，也希望結合前憲與地方人士自發性舉辦捐血活動，藉此舒緩地區儲血量不足的問題，期望下次能再次舉辦有意義活動，讓愛心充滿社會，以實際行動讓民眾感受「軍民一家」的真諦。

新竹市後備憲兵荷松協會30日下午在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動，由理事長劉埠敏率後憲與新竹憲兵隊官兵一起挽袖捐熱血。圖／後備憲兵荷松協會提供
新竹市後備憲兵荷松協會30日下午在遠東巨城購物中心廣場前舉辦愛心捐血活動，由理事長劉埠敏率後憲與新竹憲兵隊官兵一起挽袖捐熱血。圖／後備憲兵荷松協會提供

憲兵 捐血 愛心

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