竹縣龍舟賽周五登場 明華園、480秒煙火秀 6/2搶先揭幕

新竹縣端午龍舟賽停辦2年，今年將重啟復辦，6月3日上午9點於新豐鄉池和湖登場；6月2日晚上7點於池和宮前，盛邀明華園戲劇總團，由歌仔戲國寶孫翠鳳等人領銜演出「濟公活佛之雪狐情」大戲，活動亮點更規畫480秒大型燦爛煙火秀，提前為端午系列活動暖身。

新竹縣長楊文科表示，睽違2年的新竹縣龍舟賽，特別邀請橫跨臺灣四代相傳的歌仔戲劇團-明華園，由當家台柱孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在領銜主演，讓鄉親可以就近欣賞國際級民俗戲曲盛宴；特別的是演出前後更精心安排2梯次480秒的大型煙火，正式為新竹縣龍舟賽揭開序幕。

教育局表示，6月3日上午9點登場的龍舟競賽，參加隊伍有公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，共計34隊角逐冠軍獎盃。為確保參賽人員、工作人員及縣民安全健康，整場賽事以高規格防疫辦理，包括出入管制並進行量體溫、消毒作業；選手下水比賽前，也須提供快篩陰性證明才能出賽。