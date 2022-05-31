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竹縣龍舟賽周五登場 明華園、480秒煙火秀 6/2搶先揭幕
新竹縣端午龍舟賽停辦2年，今年將重啟復辦，6月3日上午9點於新豐鄉池和湖登場；6月2日晚上7點於池和宮前，盛邀明華園戲劇總團，由歌仔戲國寶孫翠鳳等人領銜演出「濟公活佛之雪狐情」大戲，活動亮點更規畫480秒大型燦爛煙火秀，提前為端午系列活動暖身。
新竹縣長楊文科表示，睽違2年的新竹縣龍舟賽，特別邀請橫跨臺灣四代相傳的歌仔戲劇團-明華園，由當家台柱孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在領銜主演，讓鄉親可以就近欣賞國際級民俗戲曲盛宴；特別的是演出前後更精心安排2梯次480秒的大型煙火，正式為新竹縣龍舟賽揭開序幕。
教育局表示，6月3日上午9點登場的龍舟競賽，參加隊伍有公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，共計34隊角逐冠軍獎盃。為確保參賽人員、工作人員及縣民安全健康，整場賽事以高規格防疫辦理，包括出入管制並進行量體溫、消毒作業；選手下水比賽前，也須提供快篩陰性證明才能出賽。
教育局說，會場周邊還有STEAM教育機器人龍舟體驗闖關、農特產品展售、文創市集等活動，適合全家大小一起到新豐池和湖看龍舟賽，體驗傳統端午節氣氛。另池和宮周邊於6月2日晚上7點至9點30分，以及隔天6月3日龍舟競賽期間上午8點至下午6點將進行交通管制，請民眾多加留意。
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