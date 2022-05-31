竹市關埔重畫區人口增需空橋 議員籲通盤檢討都市計畫

新竹市關埔一期重畫區發展起來後，隨建案的完成、大型商場的設置、周遭居住人口越來越多，衍生交通與學區等諸多問題。時代力量新竹市議員蔡惠婷今質詢指出，該處需要慈雲路空橋，市府雖承諾會優先推動，但何時能編列工程經費與開工？對此，市長林智堅說，目前尚不能明確預估工期何時開工。

蔡惠婷說，關埔一期重畫區會有諸多亂象，源頭與前市長許明財市長任內核定的都市計畫有關。2010年公告，2014年核定的都市計畫，預計在計畫目標年（2021年）達成都市計畫人口3萬人，預留的道路面積與學區也是以3萬人為規模來畫定。

未料該處慈雲路兩側原先規畫為商業區的土地，建商在向許明財任內向都發處申請開發時，皆做住宅使用，以至於2016年時，都市計畫人口不但已搶先達成，甚至還持續成長。據東區戶政事務所資料，2021年埔頂、龍山、關東、關新、新莊等五里人口已達4萬1000人。

蔡惠婷指出，人口超出原本的都市規畫，使交通與學區不敷使用。每天上班時刻慈雲路周遭住戶都會擠在埔頂路、埔頂二路狹小的道路上設法匯入慈雲路，至少等上三個紅綠燈將近15分鐘才轉進慈雲路是常有的事。

這裡的路口因支幹道匯入主幹道的時間相當短，以至於在有限的時間內，轉彎車流與走在行穿線的行人時常上演人車衝突，險象環生。有鑑於此，此地居民殷殷企盼市府盡速興建跨慈雲路空橋。

蔡惠婷說，由於關埔一期都市計畫高估商業需求、低估住宅需求，且商業區做住宅使用沒有任何限制，導致都市計畫人口預估錯估，交通與學區都不敷使用。呼籲市府就目前正進行的關埔二期都市計畫通盤檢討地目規畫，除避免非住宅區做住宅使用外，也應因應現況調整不必要的使用需求。

林智堅指出，今年將編列1000萬元經費進行埔頂三路口空橋的細部規畫，也將依居民需求設計規畫，完成設計才發包施工，也會匡列部分工程經費，但不確定發包是否順利，且工程有可能影響慈雲路交通，因此目前尚不能明確預估工期何時開工。另外，也會協同都發處檢討關埔二期都市計畫相關細節。