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竹市關埔重畫區人口增需空橋 議員籲通盤檢討都市計畫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
蔡惠婷呼籲市府就目前正進行的關埔二期都市計畫通盤檢討地目規畫，除避免非住宅區做住宅使用外，也應因應現況調整不必要的使用需求。記者王駿杰／翻攝
蔡惠婷呼籲市府就目前正進行的關埔二期都市計畫通盤檢討地目規畫，除避免非住宅區做住宅使用外，也應因應現況調整不必要的使用需求。記者王駿杰／翻攝

新竹市關埔一期重畫區發展起來後，隨建案的完成、大型商場的設置、周遭居住人口越來越多，衍生交通與學區等諸多問題。時代力量新竹市議員蔡惠婷今質詢指出，該處需要慈雲路空橋，市府雖承諾會優先推動，但何時能編列工程經費與開工？對此，市長林智堅說，目前尚不能明確預估工期何時開工。

蔡惠婷說，關埔一期重畫區會有諸多亂象，源頭與前市長許明財市長任內核定的都市計畫有關。2010年公告，2014年核定的都市計畫，預計在計畫目標年（2021年）達成都市計畫人口3萬人，預留的道路面積與學區也是以3萬人為規模來畫定。

未料該處慈雲路兩側原先規畫為商業區的土地，建商在向許明財任內向都發處申請開發時，皆做住宅使用，以至於2016年時，都市計畫人口不但已搶先達成，甚至還持續成長。據東區戶政事務所資料，2021年埔頂、龍山、關東、關新、新莊等五里人口已達4萬1000人。

蔡惠婷指出，人口超出原本的都市規畫，使交通與學區不敷使用。每天上班時刻慈雲路周遭住戶都會擠在埔頂路、埔頂二路狹小的道路上設法匯入慈雲路，至少等上三個紅綠燈將近15分鐘才轉進慈雲路是常有的事。

這裡的路口因支幹道匯入主幹道的時間相當短，以至於在有限的時間內，轉彎車流與走在行穿線的行人時常上演人車衝突，險象環生。有鑑於此，此地居民殷殷企盼市府盡速興建跨慈雲路空橋。

蔡惠婷說，由於關埔一期都市計畫高估商業需求、低估住宅需求，且商業區做住宅使用沒有任何限制，導致都市計畫人口預估錯估，交通與學區都不敷使用。呼籲市府就目前正進行的關埔二期都市計畫通盤檢討地目規畫，除避免非住宅區做住宅使用外，也應因應現況調整不必要的使用需求。

林智堅指出，今年將編列1000萬元經費進行埔頂三路口空橋的細部規畫，也將依居民需求設計規畫，完成設計才發包施工，也會匡列部分工程經費，但不確定發包是否順利，且工程有可能影響慈雲路交通，因此目前尚不能明確預估工期何時開工。另外，也會協同都發處檢討關埔二期都市計畫相關細節。

都市計畫 許明財 重畫區

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