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絕美花海盛開！桃園「桃金孃節」3大打卡地標搶先看

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，規畫3處展區和3大裝置作品，吸引網美拍照。圖／桃園市農業局提供
桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，規畫3處展區和3大裝置作品，吸引網美拍照。圖／桃園市農業局提供

桃市府推動一休區一花卉，位於蘆竹的坑子溪休閒農業區以「桃金孃」為形象花卉，目前復育超過1萬株。今年市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，規畫多場農事體驗活動，希望吸引網美、網紅前來拍攝美照，也讓民眾近距離欣賞美花同時，感受在地純樸自然的風光。

桃金孃屬於灌木，5到6月是盛開的季節，結果時花朵會由粉色漸漸轉為白色，樣貌小巧可愛，別有一番姿態。

今年活動從6月3日開始至6月12日，以「幸福殿堂」為主題規畫3處展區和3大裝置作品，其中，女神宮殿以宮殿造型，呼應桃金孃花語「女神」的含意。另還有彩虹獨角獸和錯落在花田中的的花椅，和桃金孃呼應成趣。

農業局長郭承泉表示，活動期間內除了主會場有3大賞花區，也串聯休區內小木屋休閒農場、桃蘆坑休閒農場、竹峰茗茶休閒農場、羽泰製茶廠、卿卿百果園、貓尾崎紅龍果園、英智農場等7大農場推出農事體驗，讓遊客賞花之餘還能體驗農場風光。

農業局表示，坑子里擁有閩南式傳統建築、日治輕便車站、貓尾崎步道等景點，值得民眾順道拜訪，活動期間特別規畫2條小旅行路線，將帶領大小朋友認識桃金孃的前世今生，並親手製作專屬活動帆布袋帶回家。

開幕當周適逢端午連假，主辦單位邀請多組樂團和在地社團帶來豐富多元的演出，此外也將特別舉辦IG攝影比賽，邀請網紅、攝影達人、美拍專家一起留下桃金孃美麗的身影。

桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，規畫3處展區和3大裝置作品，吸引網美拍照。圖／桃園市農業局提供
桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，規畫3處展區和3大裝置作品，吸引網美拍照。圖／桃園市農業局提供
桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，推出多項農事體驗。記者朱冠諭／攝影
桃市府首度舉辦「夏日桃金孃節」，推出多項農事體驗。記者朱冠諭／攝影

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