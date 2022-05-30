守護桃園河川水環境 「黃墘溪水環境巡守隊」淨溪活動

桃園市「黃墘溪水環境巡守隊」今辦理淨溪活動，環保局代表環保署到場勉勵並頒發獎勵金，感謝63位隊員們長期辛勞地默默付出，肯定對於河川水環境保護的貢獻，不遺餘力守護黃墘溪水環境，共同推廣並喚起民眾對河川環境重視，為愛護河川盡一己之力。

桃園市「黃墘溪水環境巡守隊」是由一群熱心且愛護河川環境的在地中小企業主、居民自發性籌組的企業型水巡隊。早期因工業用水及民生、養豬廢水經常性地排入「黃墘溪」，造成水質嚴重污染。

經水環境巡守隊員6年間持續不斷投入巡護、水質檢測及水岸活化等工作，漸漸恢復黃墘溪清澈溪水樣貌，這些努力成果，經桃園市環保局推薦參加行政院環境保護署「110年度全國優良水環境巡守隊」評選並獲得「優等」殊榮。

環保局表示，黃墘溪水環境巡守隊自2016年成立後，除平日巡護黃墘溪3.8公里(文化里綠廊至黃墘溪橋)並不定期進行水質監測外，同時也參與了黃墘溪上游水質改善計畫及認養水質礫間淨化設施周邊水環境，也透過礫間淨化設施辦理水環境教育宣導活動，將治水、親水、保水信念推廣傳達出去。

環保局長呂理德表示，桃園市在環保局與67隊水環境巡守隊共同守護下，逐步打造「循環永續、優質幸福」水水桃花源願景。統計去年度自發性巡守時數共16萬7223小時、水質監測1056次、髒亂點通報365件次，另河川水體垃圾攔除作業5653次，達5萬8198公斤。