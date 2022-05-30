台東＋600例 80歲老翁已打3劑疫苗確診死亡

台東縣今日新增600名確診者，527名民眾戶籍或居住地在台東、73名為外縣市醫院通報，新增1名80歲男姓確診死亡，已注射3劑疫苗、有心血管疾病史，另機構群聚今共增加18例，校園新增確診161生、25師，累計共2281生、277師。

目前台東縣累計確診個案12929人、居隔者1870人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/29下午16點為止，住院收治人數為94人、加強版集中檢疫所為56人、居家照護現管人數有4178人。

台東縣衛生局表示，目前縣內除了原有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件外，再新增1兒少安置機構群聚案，所有機構今日總計有18例個案。

衛生局說明，新增兒少機構部分，因1住民5/26發燒採檢確診，雖已相關接觸者匡列檢驗與隔離後，5/28再新增1接觸工作者陰轉陽確診，目前持續隔離分流中。

養護機構部分，今日新增15人確診，5住民隔離中陽轉、10員工確診；身障機構與監獄本日無新增；醫院部分新增1員工確診，同樣為陰轉陽個案。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

衛生局也針對本日死亡案例做說明，中央公布今日台東縣1確診個案死亡資訊，為80歲男性，已接種3劑疫苗，本身有心血管疾病病史。

近日國內死亡案例中，長者佔高比例，且不少是未接種任何疫苗，呼籲65歲以上長者能夠盡速接種，並請民眾協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，且65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者第3劑打滿5個月、可再接種第4劑。 台東縣各養護、照顧機構及監所 群聚確診現況。記者卜敏正／翻攝 台東縣2醫院群聚確診現況。記者卜敏正／翻攝 台東縣各養護、照顧機構及監所 群聚確診現況。記者卜敏正／翻攝

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