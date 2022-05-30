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慰勞第一線防疫清潔隊員 鄭文燦親致贈粽子禮盒

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊桃園區中隊，慰勞一線防疫清潔隊員，特致贈粽子禮盒及桃園在地蔬菜箱，在端午佳節的前夕，感謝每位站在防疫第一線不停歇的清潔隊員。圖／桃園市政府環保局提供。
桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊桃園區中隊，慰勞一線防疫清潔隊員，特致贈粽子禮盒及桃園在地蔬菜箱，在端午佳節的前夕，感謝每位站在防疫第一線不停歇的清潔隊員。圖／桃園市政府環保局提供。

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊桃園區中隊，慰勞一線防疫清潔隊員，特致贈粽子禮盒及桃園在地蔬菜箱，在端午佳節的前夕，感謝每位站在防疫第一線不停歇的清潔隊員。

鄭文燦表示，這次疫情病毒Omicron具有超強傳染力，目前全國每日確診者都數以萬計，而桃園確診數也來到1萬人大關。面對嚴峻疫情發展，身處防疫第一線的清潔大隊隊員們，不分男女一肩扛起防疫消毒設備機具，抱持著寧多勿缺層層防疫的最高規格，從此開始了從清晨到黑夜，無分平假日執行著防疫環境清消、防疫旅館及居家照護者的垃圾清運等工作，為的是確保環境安全無虞，好讓市民們安心。

鄭文燦表示，桃園防疫消毒大隊在2018年新冠肺炎發展之初，即超前部屬整備成軍，從足跡熱點、民生人潮聚集處、市場、夜市商圈，到如今的篩檢站、疫苗接種站等，在第一時間總能遇見消毒大隊默默防疫消毒的身影。

環保局長呂理德說明，桃園防疫消毒大隊擴編至今已有212位隊員，相關防疫設備也隨之擴充到124部消毒機以及36部消毒車，持續不停在第一線進行防疫清消的工作，光是110年度已出動約2萬人次、消毒了3萬1千多處次。

今年因為Omicron疫情迅速攀升，防疫勤務量更是來得又多又急，自今年1月1日至5月30日以來，共出動約1萬人次，協助執行約1萬5千多點次的人潮聚集及足跡熱點、390個里次的擴大消毒、疫苗接種站1,220站次、810個採檢站次以及高中職以下學校(含幼兒園)開學前774校次等的防疫消毒工作。

尤其這次疫情衝擊高中以下的學生甚鉅，迫於疫情許多學校只能停課來防堵傳播鏈，責無旁貸地協助790校次的環境大清消，也成了防疫消毒大隊當務之急，為了再三確保學校的校園環境安全，消毒大隊的夥伴們莫不上緊發條未敢懈怠。

鄭文燦提到，因應全國居家照護人數遽增，環保署已於今年4月29日修正居家隔離及防疫旅館垃圾清理方式，皆採取一般廢棄物清理方式辦理。

環保局清潔大隊也隨即因應調整，居家隔離者在解隔後，照平常方式將垃圾交付垃圾車即可；而一般防疫旅館隔離者解隔後的垃圾，則由環保局清潔大隊專責垃圾車專車清運；再者包含加強型防疫旅館、集中檢疫所、居家照護者等垃圾，則仍透過委外廠商專案收集的方式處理。相關居家照護者的垃圾清運服務與資訊，可至環保局環境清潔稽查大隊官網查詢或直接洽詢各區清潔隊。

鄭文燦表示，市府團隊因應每日疫情變化與時俱進調整各項防疫政策，讓防疫運作機制更有效能，迅速服務市民防疫需求。為了慰勞站在第一線防疫隊員的辛勞，鄭市長也一一給現場防疫消毒隊員加油打氣，期盼大家能齊心努力戰勝疫情，護守桃園市環境安全，讓市民朋友們早日回歸正常生活。

疫情 桃園市長 鄭文燦

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