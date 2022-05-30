因應中央建議 桃園將增設兩座大型疫苗施打站

桃園今新增新增6493例本土個案，較昨天下降30.77%。針對校園防疫措施，桃園市長鄭文燦在防疫會議後表示，每周四來宣布學校是否下周仍為遠距教學。此外，因應中央建議，市府開設5到11歲大型施打站，預計北區、南區各開設一站，北區在巨蛋體育館，南區尚未決定。

鄭文燦表示，目前有28個醫院、255家診所、12個社區採檢站兼作醫療站，明天會增加觀音的醫療站。此外，採取遠距教學以來，學校的確診數，一天從最高點1436人下降到335人，而335人大部分是在家感染的，就是說遠距教學還是有降低感染的趨勢。

國內今天上午再到貨BNT／輝瑞兒童疫苗33萬劑，指揮中心也將於6月1日起在六都設置兒童疫苗大型接種站。鄭文燦指出，因應中央建議，市府迅速開設大型接種站，提供5歲到11歲。

明天早上10點也是用市政府跟衛生局的網站入口，可以用Google表單來預約，預定北區、南區各開設一站，施打的時間是在6月2日端午節之前，一樣分早上及下午時段。預定5歲到11歲這個大型站，兩個大型站各打2500人次，可以服務大概5000人次。

如果預約額滿，會再開設一天。北區是在巨蛋體育館，南區做完最後的確認後，明天會公告在入口網站上，歡迎大家來預約接種。簡單的說，就是除了學校集中接種或到合約醫院接種以外，開設四個快打站服務兩天，快打站是以5歲到6歲為主。

5歲到11歲的大型接種站，開設南北各一站，是6月2日來接種，時間上有錯開。使用巨蛋體育館的時間，PCR採檢站會暫停，到時候也會公告，如果是打疫苗當天，採檢站的業務就停一天。

鄭文燦表示，目前仍然進行國小5歲到11歲的幼童專案接種，接種有四種方式，第一種是195所的學校都需要在6月10日之前安排完畢，目前接種莫德納的大概一成至兩成之間，接種BNT的預估會到達六成左右。

另外，第二種方式，有600家幼兒園，就近媒合到附近的學校，也一樣集中接種。第三種方式就是有合約的醫療院所，仍然開放5到11歲的兒童可以由家長陪同到合約醫療院所來接種。

第四種方式，5到6歲開了四個快打站，分別在5月31日、6月1日兩天，早上9點至12點、下午1點至4點，分別於桃園區青溪國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小、楊梅區楊明國小。

鄭文燦說明，學校的防疫因為採取遠距教學，提供兩萬個平板電腦，目前出借8、9千個，出借率蠻高代表學生透過遠距教學、自主學習仍然有相當效果。以周四為期來決定下周是否恢復實體課程，會觀察疫情，每周四宣布。