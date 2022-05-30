啟動感恩之旅 呂玉玲：與張善政沒聯繫未安排見面

國民黨桃園市長參選人張善政啟動地方拜訪，之前宣布參選桃園市長的立委呂玉玲，今天上午也啟動感恩之旅，從平鎮出發感謝過去這段時間支持的鄉親、朋友，針對是否與張善政見面，呂玉玲表示，目前與張沒聯繫、沒安排見面，張是空降、最重要是取得在地人的支持。

這場活動由平鎮區里聯會會長莊訓城舉辦，平鎮區46位里長幾乎全員出席，呂玉玲啟動感動之旅，似與張善政「別瞄頭」，呂表示，過去這段時間，尤其是里長，不分黨派一起同心協力支持她參選桃園市長，黨中央突然宣布市長人選，結束美好的參選旅程，她對里長的支持感恩在心，藉由感恩之旅向每一位里長來表達感謝，未來將全力輔選一起拚勝利。

呂玉玲表示，可惜這次美好的旅程突然被迫中止，她也向在場里長致歉，她為桃園打拚的心不會停止，她依然會堅守崗位，持續奮進。

針對是否與與張善政見否和輔選，呂玉玲表示，目前與張沒有聯繫、也沒有安排見面，「我不重要、只有一票」，是否輔選將由黨中央來處理，張是空降，最重要是要取得在地人支持。