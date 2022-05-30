快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣龍舟賽復辦預期湧人潮 活動當天周邊將交管

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣端午龍舟賽睽違2年終於舉辦，各支隊伍近日已在池和湖加緊練習。圖／縣府提供
新竹縣端午龍舟賽睽違2年終於舉辦，各支隊伍近日已在池和湖加緊練習。圖／縣府提供

新竹縣睽違2年的端午龍舟賽將在端午節6月3日當天上午9點於新豐鄉池和湖登場，預期當天將湧現觀賽人潮，且現場還有文創市集吸引遊客，因此6月2日及3日池和宮周邊將實施交通管制，縣府還呼籲民眾前來也應注意防疫。

池和宮周邊交管時段分別為6月2日晚上7點至9點30分，以及隔天6月3日龍舟競賽期間上午8點至下午6點，包含池和橋北端以及池府路都將設管制站，管制車輛進出，新竹縣教育局呼籲民眾參考現場工作人員指引動線進場。

縣長楊文科表示，龍舟是展現中華文化的重要指標之一，具有傳統民俗的深刻意涵，同時又能兼具訓練及陶冶身心，今年是新竹縣睽違2年舉辦龍舟賽，共有4組、34支隊伍報名參賽，公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，將在6月3日角逐各組冠軍獎盃。

教育局表示，為了更貼近國際龍舟的趨勢，今年活動採用全新的競技龍舟，舟身規格為符合國際標準的玻璃纖維所打造的，並由文化部列冊為國寶級木造船技術保存者及傳統建築大木作匠師洪全瑞，親自手工雕刻上色，划起來更加輕快，十分適用於體育競技，又同時兼顧推動龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。

今年活動除了精彩刺激的龍舟賽外，周邊推出孩子最愛STEAM教育機器人龍舟體驗闖關活動，還有農特產品展售活動、文創市集、船艇防溺演練及宣導等系列活動。

文創市集邀請在地最優質的小農商家，及小模青創品牌「緒日商行」、以及台灣這麼旺本期最新的衛冕者覺婉蓉所屬的雙人美聲團體「馬卡榕」，還有來自湖口老街第二代的無添加飲等。

龍舟賽前一晚的6月2日晚上7點，還有由知名戲劇團明華園演出「雪狐情」大戲，以及480秒的大型煙火秀，為今年的賽事拉開隆重序幕，新竹縣府歡迎民眾一同來欣賞當家小生孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在的精湛演出。

新竹縣端午龍舟賽睽違2年終於舉辦，活動前晚及當天池和宮周邊將實施交管。圖／縣府提供
新竹縣端午龍舟賽睽違2年終於舉辦，活動前晚及當天池和宮周邊將實施交管。圖／縣府提供

新竹 龍舟賽 文創

延伸閱讀

竹縣龍舟賽6/3登場 選手快篩陰才可出賽

端午搭高雄50龍舟追分公車 可寫文昌帝君祈福卡

科技執法真有效果 竹北光明縣政路口大減近一半事故量

新竹縣+1976 拚接種速度加開兒童BNT疫苗專案場

相關新聞

啟動感恩之旅 呂玉玲：與張善政沒聯繫未安排見面

國民黨桃園市長參選人張善政啟動地方拜訪，之前宣布參選桃園市長的立委呂玉玲，今天上午也啟動感恩之旅，從平鎮出發感謝過去這段...

新竹縣龍舟賽復辦預期湧人潮 活動當天周邊將交管

新竹縣睽違2年的端午龍舟賽將在端午節6月3日當天上午9點於新豐鄉池和湖登場，預期當天將湧現觀賽人潮，且現場還有文創市集吸...

急降雨中壢積水消不掉 桃議員謝美英：領航北路變水路

桃園市議員謝美英今在市議會總質詢關心中壢地區積水，反應民眾笑說領航北路是「領航水路」、「雨天行車，就像開水上碰碰車」等語...

竹市千甲活動中心結合集會共餐長照 關懷據點8月啟用

新竹市府投入5676萬元改建破舊的千甲市民活動中心，打造2棟2層樓複合式照顧據點，提供社區活動、共餐、長照3大服務，1樓...

下雨天不能打籃球 苗市貓裏山公園風雨球場設施招標中

苗栗市貓裏山公園籃球場經常聚集大批球友打籃球，有球友向聯合報投訴球場沒有雨遮，美中有所不足，苗栗市公所回應指出，風雨球場...

租金補貼 桃園議員憂弱勢吃不到

桃園市政府租金補貼去年超過1.9萬戶申請，其中不少弱勢戶，但議員質疑，居住最小面積要13.07平方公尺等限制，恐變相排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。