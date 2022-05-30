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新竹縣龍舟賽復辦預期湧人潮 活動當天周邊將交管
新竹縣睽違2年的端午龍舟賽將在端午節6月3日當天上午9點於新豐鄉池和湖登場，預期當天將湧現觀賽人潮，且現場還有文創市集吸引遊客，因此6月2日及3日池和宮周邊將實施交通管制，縣府還呼籲民眾前來也應注意防疫。
池和宮周邊交管時段分別為6月2日晚上7點至9點30分，以及隔天6月3日龍舟競賽期間上午8點至下午6點，包含池和橋北端以及池府路都將設管制站，管制車輛進出，新竹縣教育局呼籲民眾參考現場工作人員指引動線進場。
縣長楊文科表示，龍舟是展現中華文化的重要指標之一，具有傳統民俗的深刻意涵，同時又能兼具訓練及陶冶身心，今年是新竹縣睽違2年舉辦龍舟賽，共有4組、34支隊伍報名參賽，公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，將在6月3日角逐各組冠軍獎盃。
教育局表示，為了更貼近國際龍舟的趨勢，今年活動採用全新的競技龍舟，舟身規格為符合國際標準的玻璃纖維所打造的，並由文化部列冊為國寶級木造船技術保存者及傳統建築大木作匠師洪全瑞，親自手工雕刻上色，划起來更加輕快，十分適用於體育競技，又同時兼顧推動龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。
今年活動除了精彩刺激的龍舟賽外，周邊推出孩子最愛STEAM教育機器人龍舟體驗闖關活動，還有農特產品展售活動、文創市集、船艇防溺演練及宣導等系列活動。
文創市集邀請在地最優質的小農商家，及小模青創品牌「緒日商行」、以及台灣這麼旺本期最新的衛冕者覺婉蓉所屬的雙人美聲團體「馬卡榕」，還有來自湖口老街第二代的無添加飲等。
龍舟賽前一晚的6月2日晚上7點，還有由知名戲劇團明華園演出「雪狐情」大戲，以及480秒的大型煙火秀，為今年的賽事拉開隆重序幕，新竹縣府歡迎民眾一同來欣賞當家小生孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在的精湛演出。
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