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苗栗觀光據點路口1320萬改善 盼行人安全不再自求多福

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府盤點11處觀光據點路口，爭取交通部公路總局補助1320萬元改善，提升用路人安全。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府盤點11處觀光據點路口，爭取交通部公路總局補助1320萬元改善，提升用路人安全。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府盤點11處觀光據點路口，爭取交通部公路總局補助1320萬元，為行人、遊客量身打造，透過標線型人行道、最短行人穿越線距離等設計，提升用路人安全，預計年底可以完成。

縣府推動人本交通，行人優先的安全道路環境，獲公路總局補助1320萬元，辦理11處觀光據點路口改善計畫，目前設計規畫階段，其中包括西湖鄉縣道119線與苗81線、苗28線，及西湖國小周邊路口。

泰安鄉苗62線與雪霸國家公園管理處、水尾坪段連絡道、苗62之1線清安豆腐街，及泰安橋路口；獅潭鄉縣道124線與新店老街、仙山停車場、靈洞宮入口處路口；南庄鄉124線與蓬萊國小周邊，及苗21路口。

縣府指出，119線經西湖鄉路段，鄉公所、戶政事務所、警察分駐所、消防分隊，及學校等公家機關林立，但街道狹窄，此外，苗62線、124線是重要交通動線，標線型人行道、路口最短行穿線距離，及縮小路口角隅空間、無障礙坡道設置，期望提升行人用路需求及安全性。

獅潭鄉蕭姓居民等地方人士表示歡迎，獅潭仙山、新店老街是重要觀光景點，早先道路設計只考慮到車子交通，行人安全必須自求多福，希望改善後可以有效人車分道，遊客安全多一層保障，有助於觀光進一步發展。

苗栗縣政府盤點11處觀光據點路口，爭取交通部公路總局補助1320萬元改善，提升用路人安全。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府盤點11處觀光據點路口，爭取交通部公路總局補助1320萬元改善，提升用路人安全。圖／苗栗縣政府提供

人行道 老街

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