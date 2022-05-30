急降雨中壢積水消不掉 桃議員謝美英：領航北路變水路

桃園市議員謝美英今在市議會總質詢關心中壢地區積水，反應民眾笑說領航北路是「領航水路」、「雨天行車，就像開水上碰碰車」等語錄。桃園市政府工務局長賴宇亭表示，從技術層面來看怎樣解決是最棒的，來做處理。

謝美英指出，最近大雨不斷，各地積水淹水陳年問題又起，以中壢來講老舊低窪地區的積水跟淹水時有所聞。由於是老舊低窪所以無法立即有效地改善，必須爭取足夠的預算才有解方。

像中壢區的仁福二街、仁福三街，逢大雨就積水，服務處辦理會勘，感謝水務局列入改善，希望這個區塊未來可以免除積水的惡夢。也有部分河道，因為雜草跟垃圾阻道，必須要定期清淤。

謝美英表示，青埔地區是中壢也是桃園市的新興區，不論是建設還是道路都是比較新穎比較講究工法的，結果領航北路被戲稱為「領航水路」，大家笑說青埔特區有世界級的景觀，市府打造「路上行舟」特別用心。

謝美英並當場播放一段在5月24日拍攝的影片，有一輛白車行經領航北路二段，濺起一陣巨大水花。謝美英說，這個積水高度足以讓快速通過的車輛激起水花影響到用路人的安全。

謝美英說，在2019年5月24日這段道路曾重新鋪過柏油，但沒有改善。服務處在月初辦理會勘，會勘結論是短期清淤、長期調整路面坡度。「請問問題存在多年，什麼時候可以改善？如何解決積水的問題？」

賴宇亭說，路面坡度確實不足，2019年剛鋪過，請養工處了解一下下次要做處理的過程裡面，整個路面要怎麼做處理。當然還有怎麼樣順利排到側溝，會請養工處一併做斷面上的考量。

鄭文燦說，急降雨或強降雨會測試有些地方的弱點，這個測試其實就是市府要改善的地方，有時候是排水設計不足，有時候是高層設計錯誤，因為雨太大。

另外還有一種可能是退水，退得快也是市府的目標。急降雨如果一個小時超過那個數字，就是要研究退水。如果是排水斷面不足，或是道路高層設計需要調整，就請水務局跟工務局調整。