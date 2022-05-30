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竹市千甲活動中心結合集會共餐長照 關懷據點8月啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
千甲市民活動中心外觀照。圖／市府提供
千甲市民活動中心外觀照。圖／市府提供

新竹市府投入5676萬元改建破舊的千甲市民活動中心，打造2棟2層樓複合式照顧據點，提供社區活動、共餐、長照3大服務，1樓活動中心將結合社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站、2樓提供B級社區式日間照顧服務，電梯廁所無障礙設施完善，預計8月先啟用1樓空間，2樓將委託民間機構經營管理。

市長林智堅說，新竹市65歲以上長者共6萬2093人，占全市人口13.8%，他任內盤點76處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入逾7億元興建或整建26處里市民活動中心，目前已完成22處，尚有4處市民活動中心仍在興建中，未來竹市會有80處市民活動中心。

千甲里民約2500餘人，舊千甲市民活動中心屋齡老舊漏水，不符921地震後建築規範，加上戶外廁所便利性差、無障礙設備不佳，市府爭取經費原址重建，興建2棟2層樓的複合式建築。

社會處指出，千甲市民活動中心重建保留原址土地公廟，留下充滿歷史痕跡的老榕樹，1樓設置榕園休憩平台，提供居民及自行車遊客休憩乘涼，2樓也設有陽台親綠空間，達成環境綠化目的，並結合周邊頭前溪河濱公園單車道入口，讓居民更便利親近自然環境。

新設千甲市民活動中心總樓地板面積近348坪，1樓市民活動空間配置開放式集會空間、辦公室，可開辦社區課程及C級巷弄長照據點，並可開辦長者共餐，約可容納280人，為舊建物2倍；2樓空間規畫5間多功能活動室、辦公室、廚房、無障礙廁所及衛浴等，提供社區式日間照顧服務。

社會處說明，全新千甲市民活動中心為南北向配置，減少夏季開窗迎河岸東風熱氣，有助節能永續效益，外牆採暖灰色系搭配木紋色調，二樓外牆設置玻璃陽台，打造通透環境，並以金屬浪板點綴，使建築視覺更柔和、更融入整體環境，南北棟以空橋串連，集會空間也串連廣場，使活動空間得以延伸。

千甲市民活動中心預計8月先啟用1樓關懷據點。圖／市府提供
千甲市民活動中心預計8月先啟用1樓關懷據點。圖／市府提供
千甲市民活動中心重建保留充滿歷史痕跡的老榕樹，設置榕園休憩平台。圖／市府提供
千甲市民活動中心重建保留充滿歷史痕跡的老榕樹，設置榕園休憩平台。圖／市府提供

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