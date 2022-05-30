下雨天不能打籃球 苗市貓裏山公園風雨球場設施招標中

苗栗市貓裏山公園籃球場經常聚集大批球友打籃球，有球友向聯合報投訴球場沒有雨遮，美中有所不足，苗栗市公所回應指出，風雨球場設施工程招標中，也籲請部分球友「高抬貴手」，打完球也把垃圾帶走處理。

市公所為部分球友缺乏公德心傷腦筋，球場總是留下許多寶特瓶、塑膠袋等，滿目瘡痍，管理人員清不勝清，另還有一些散步運動民眾把家庭垃圾帶到公園丟棄，公所立牌警告也沒效，尤其假日過後，更是慘不卒睹，公所將會加強稽查，依廢棄物清理法開罰。

貓裏山公園籃球場有照明設施，許多球友切磋球技，讀者投訴球場沒有雨遮，下雨天沒辦法打球，此外，球場沒有自動體外心臟電擊去顫器（AED）、監視器，萬一發生意外，沒辦法第一時間搶救，安全問題是一大隱憂。

另，苗栗市至今沒有一座國民運動中心，更不用說找回超級籃球聯賽（SBL）過去在苗栗巨蛋開打的風采，希望有關單位重視運動。

市公所指出，公所拚建設，貓裏山公園籃球場風雨球場設施工程，及苗栗市全民健康館案，都因物價波動，工程造價飆升，以致進度受阻，其中，風雨球場施設工程，客委會2年前核定補助2250萬元，公所自籌250萬元，今年4次流標，追加200多萬元，將上網招標，AED、監視器會納入考量。