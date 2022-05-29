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強化雨水下水道系統 桃園市水務局將來要做這兩段

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

桃園市政府為健全雨水下水道系統功能，雨水下水道規劃總長度計503.77公里。水務局表示，截至2021年12月31日，已完成418.73公里，實施率達83.12%，相較前一年提高5.97%。

水務局指出，2021年底前已完成的雨水下水道有3案，總長度約計4301公尺。3案工程包含去年6月完工的楊梅區瑞溪路、去年10月完工的八德區廣興路、去年11月完工的大園區中正東路。

今年底前可完成的雨水下水道有4案，總長度約計3730公尺。其中已完工的工程包含中壢區中山東路、新屋區福洲路、楊梅區梅獅路二段已完工，而中壢區民族路六段則預計今年7月完工。

桃園市議員彭俊豪指出，淹水易引發民怨，針對中壢區民族路6段L幹線雨水下水道工程原本預計去年完成，但遇到管線改管問題延宕至今，桃園施政成果透明網指該工程可望今年底完工。

對此，水務局長劉振宇說明，民族路6段L幹線雨水下水道工程原定今年11月完工，將提前至7月31日前完工。

劉振宇表示，之後要做的是在機場捷運A8地區向營建署申請1.5億跟1.6億要做的兩條雨水下道包括復興一路與文化一路。就是施作條斷面較大(2mx1.5m)，因為原先在民國60年代開發林口工業區的時候旁邊都是農田，所以基本上就是用農田來滯洪，排水道大概只有直徑30公分圓型水泥管而已，目前根本沒辦法達到五年降雨頻率的保護標準。

劉振宇說，現在再加上機捷開發增加逕流水量機捷做的時候，一般來講這種重大工程其地面下要施作收集降雨逕流之雨水下水道，可是機捷末施作，加以許多可以蓄洪的土地變成不透水鋪面的建築物。他指出，完成這兩條雨水下水道可以達成A8都會區的防洪保護標準。

雨水 桃園

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