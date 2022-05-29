嚴選4萬1500尾黃鱲鰺魚苗 苗栗後龍外埔漁港放流生生不息

財團法人台北市福智佛教基金會今天在苗栗縣後龍鎮外埔漁港，放流4萬1500尾黃鱲鰺魚苗，魚苗經過抽查無藥物殘留，魚種也是挑選適合苗栗海域生存，期盼牠們生生不息。

後龍鎮外埔漁港今天上午魚苗放流活動，福智佛教基金會法師帶領念誦放生儀軌，接者由法師、副縣長鄧桂菊，及縣府農業處長陳樹義等人將大悲咒水加持至魚苗桶中，民眾接力傳遞至海洋中，放流4萬1500尾黃鱲鰺魚苗。

縣府指出，海洋資源受過度捕撈，及環境生態破壞，海洋生物生存受到威脅，縣府近年來陸續在外海投放人工魚礁，改善海底棲地環境，復育漁業資源，且為了增加生機，縣府每年同意許多善心團體放流魚苗，期盼增加海域漁產資源，也讓海洋環保意識扎根。

鄧桂菊感謝福智佛教基金會多次在苗栗縣海域放流魚苗，包括去年在外埔、苑港漁港，放流黃鰭鯛、黃鱲鰺及黑鯛，共21萬3100尾，今年已在苑港漁港與外埔漁港放流11萬2500尾烏魚，及4萬2500尾黃鰭鯛，今天再放流4萬1500尾黃鱲鰺魚苗。