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新竹海山漁港新船下水 古禮撒包子、糖果與麻糬祈福

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市有漁民今天中午首次在海山漁港沿用古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福舉行新船下水儀式，船主準備豐富的麻糬500斤、包子800粒及數十斤糖果，一起沾添喜氣與民眾分享。圖／新竹區漁會提供
新竹市有漁民今天中午首次在海山漁港沿用古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福舉行新船下水儀式，船主準備豐富的麻糬500斤、包子800粒及數十斤糖果，一起沾添喜氣與民眾分享。圖／新竹區漁會提供

新竹市有漁民今天中午首次在海山漁港沿用古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福舉行新船下水儀式，船主準備豐富的麻糬500斤、包子800粒及數十斤糖果，一起沾添喜氣與民眾分享，並祈求滿載豐收，人船平安。當地民眾扶老攜幼，拿著雨傘、籃子在岸邊接得大豐收，現場熱鬧非凡。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，現在不景氣，業者為照顧船員、漁工及安全的作業環境，不惜重資在海山漁港根據地依地理環境，建造建港以來首艘CT3級50噸的新船，為海山漁港注入一股活力。

童錦杰表示，海山漁港漁業樣態多元，包括陸塭烏魚養殖、淺海牡蠣養殖、休閒海釣、近海漁業以及兩組定置網漁業，目前產量與產值仍以定置網漁業為大宗。每組年產量約200公噸。是目前台灣西部海域，位處最北的漁場，全年作業期超過300天。

附近定置網漁業以捕撈季節性洄游魚類為主，漁獲穩定、多樣，是目前新竹地區最具競爭力與最具特色的產業，主要漁獲有竹筴魚、鯖魚、白帶魚、銅鏡、海鯰、象魚、白口、剝皮魚、紅甘、花枝及各種鯛科魚類為主。

新竹市有漁民今天中午首次在海山漁港沿用古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福舉行新船下水儀式，船主準備豐富的麻糬500斤、包子800粒及數十斤糖果，一起沾添喜氣與民眾分享。圖／新竹區漁會提供
新竹市有漁民今天中午首次在海山漁港沿用古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福舉行新船下水儀式，船主準備豐富的麻糬500斤、包子800粒及數十斤糖果，一起沾添喜氣與民眾分享。圖／新竹區漁會提供

新竹 魚類 漁民

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