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竹市+1699 周三起免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑
新竹市今新增1699名確診個案，市府指出，今年以來累積3萬903名確診個案，目前累積居家照護者為1萬1359人、居家隔離者為3788人。
市府宣布，6月1日起至30日，將免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為2016年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取（https://reurl.cc/Kb9zln），依身分證字號尾數單雙號分流；單號周一、三、五；雙號周二、四、六；周日皆可領取。
衛生局也提醒家長，家用快篩勿使用於2歲以下幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。此外，為鼓勵長者施打疫苗，6月1日起設籍竹市65歲以上長者打疫苗，即送500元禮券與2劑快篩試劑，可致電預約指定醫療院所施打（https://reurl.cc/M03qD3）；5月31日前則採原加碼方案，送1000元超商禮券。
衛生局表示，明（30）日起至周六（6月4日），竹市中正市場疫苗施打站開放5至11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗（https://vax.hccg.gov.tw/），上下午時段各提供500人，一天共1000人，服務時間為上午8點至11點、下午2點至5點。
衛生局指出，除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打（https://reurl.cc/yrDrbD），如有疑問，請洽03-5320900諮詢。
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