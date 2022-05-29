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五歲兒童BNT疫苗施打管道 鄭文燦：新增四大快打站

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦在防疫會議後表示，疫情在高峰逐漸往下的階段。此外，有四個方案會盡快完成滿五歲兒童疫苗施打接種。圖／桃園市政府提供。
桃園市長鄭文燦在防疫會議後表示，疫情在高峰逐漸往下的階段。此外，有四個方案會盡快完成滿五歲兒童疫苗施打接種。圖／桃園市政府提供。

桃園今新增9379例本土個案，18歲以下占新增人數的18.56 %、18至64歲占71.98 %、65歲以上占9.46 %。桃園市長鄭文燦在防疫會議後表示，疫情在高峰逐漸往下的階段。此外，有四個方案會盡快完成滿五歲兒童疫苗施打接種。

鄭文燦指出，目前兒童BNT疫苗接種情況，可接種的年齡是5歲到11歲，也就是國小學生以及滿5歲的幼兒園學生。目前國小有195所、13萬6千人，幼兒園大班滿5歲的也有將近2萬人，包括公立、非營利以及私立幼兒園。

600個幼兒園將近有2萬人可以接種。這個部分，桃園的方案有四個，國小跟婦幼到校集中接種，預定是在6月10日會完成195所學校到校接種。

另外，私幼、非營利幼兒園經過教育局協調併入附近的學校一樣集中施打。另外，本次的BNT門診的合約醫療院所也可以施打，也在增加一項5歲未滿6歲的兒童快打站。

增設5至6歲兒童四大快打站，將提供預約表單，安排於桃園區青溪國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小、楊梅區楊明國小辦理「5至6歲兒童快打站」，預計於5月31日（二）、6月1日（三）早上9點至12點、下午1點至4點開放接種。

鄭文燦表示，幼童快打站每一站上午、下午各300人，一共是600人。會用衛生局Google表單預約，這部分可以緩解醫院跟診所的壓力。所以4個方案會盡快完成兒童的疫苗接種。

學校會在6月10日前全部完成，所有的幼兒園（600家）併入學校接種，合約醫院及合約診所也可以接種，另外設置4個快打站，這快打站與學校接種是錯開的，學校是按照表定時間，4個快打站是用Google表單來預約接種。提供一天可以打2400人，打兩天。

滿五歲兒童疫苗施打管道。圖／桃園市政府提供。
滿五歲兒童疫苗施打管道。圖／桃園市政府提供。

幼兒園 桃園市長 疫苗

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