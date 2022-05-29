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鄭文燦視察社區醫療採檢站 盼以減災思維抗疫情

中央社／ 桃園29日電

桃園市長鄭文燦今天表示，面對Omicron疫情，桃園市政府持續提高防疫韌性，落實「減災」思維，以減少重症與死亡為目標，讓確診民眾在第一時間都能獲得醫療協助。

鄭文燦上午前往桃園區中路運動公園及八德區瑞興市民活動中心，視察社區醫療採檢站運作情形，他接受媒體聯訪表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性經醫事人員判定即視同確診新政策，桃園共設有12處社區醫療採檢站、255家基層診所及28家醫院投入快篩陽性判讀服務。

鄭文燦指出，新政策實施以來，快篩陽性經醫師判定為確診比例相當高，除提供一般緩解藥物外，也有部分長者經醫師診斷後，及時給予抗病毒藥物，落實早期發現、早期診療，減少重症風險。

鄭文燦說，由於桃園市較中央早實施「PCR採檢、看診、領藥」三合一服務，不僅開設站點多，採檢量能足夠，運作動線順暢、成熟，讓民眾能就近接受醫師問診、迅速取得緩解藥物。市府將持續落實「減災」思維，以減少重症與死亡為目標，讓確診民眾在第一時間都能獲得醫療協助。

鄭文燦表示，桃園市與北北基的疫情發展大約相差5至7天，當北北基的盛行率達到12至13%時，疫情有逐步下降趨勢，研判桃園也會在北北基疫情下降約5至7天開始和緩。

桃園市長 快篩陽性 鄭文燦

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