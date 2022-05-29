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國光客運頭份舊站走入歷史 變更商業區草案審議中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國光客運苗栗縣頭份市舊站，竹南頭份都市計畫第四次通盤檢討草案，「車站專用區」擬變更「商業區」。記者范榮達／攝影
國光客運苗栗縣頭份市舊站，竹南頭份都市計畫第四次通盤檢討草案，「車站專用區」擬變更「商業區」。記者范榮達／攝影

逾一甲子歷史的國光客運苗栗縣頭份市舊站，竹南頭份都市計畫第四次通盤檢討列案，600多坪車站專用區擬變更商業區，附帶條件回饋30%公共設施用地，受到地方注目。

國光客運頭份舊站1961年設站，高速公路尚未開通時代，頭份市是重要的山、海線中途轉運站，日、月型設計，及站旁的圓光便當，承載許多人的記憶，2016年搬遷後，站場閒置至今。

竹南頭份都市計畫第四次通盤檢討，日前完成都市計畫書、圖公開展覽，及竹南、頭份2場次說明會，苗栗縣政府指出，鄉鎮市級都委會提具29個變更草案，國光客運頭份舊站的車站專用區變更商業區草案在列，加上人民陳情案等，將提交縣都委會小組審議。

草案擬變更車站專用區0.2007公頃，新計畫商業區0.1404公頃、廣場用地0.0603公頃，理由是考量國光客運舊站閒置，為提高土地利用效能，變更為商業區，附帶條件回饋30%公共設施用地，並以增加計畫區內休閒遊憩設施用地為原則。

另外，竹南頭份都市計畫第四次通盤檢討草案，其中2案農業區擬變更商業區或住宅區案，附帶條件以市地重畫辦理，其中，永貞路及中華路間部分農業區、油二及部分道路用地，原計畫農業區18.3686公頃、加油站專用區0.4734 公頃、道路用地0.1336 公頃，新計畫住宅區1.1043公頃、商業區10.2145公頃，及公園用地2.9263公頃等公共設施。

竹南鎮開元路附近部分「公20」及北側農業區、人行步道用地，農業區3.7711 公頃，公園用地3.3532公頃，道路用地0.0521公頃，新計畫住宅區4.2565 住宅區，公園用地1.8025公頃，及廣場、道路用地等公共設施。

國光客運 都市計畫 苗栗縣

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