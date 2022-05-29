快訊

美國德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

保一總隊警察學弟施暴打到學長腿骨折 隊長：從警30年第一次遇到這情況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕原民社工重返部落回饋 結合公私資源即時援助族人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區原家中心社工王敏禎（右）跑遍全區關懷部落困難家庭族人。圖／芥菜種會提供
復興區原家中心社工王敏禎（右）跑遍全區關懷部落困難家庭族人。圖／芥菜種會提供

桃園市復興區原住民族家庭服務中心社工王敏禎，來自泰雅族清寒家庭，深知原民弱勢家庭難處，大學畢業後返鄉投入社福工作，她今天上午表示，該中心連結政府資源和基督教芥菜種會民間資源，即時有效提供部落弱勢家庭度過難關。

王敏禎幼年時，父親生病無法維持生活穩定，全靠母親做臨時工，挑起一家5口生計重擔，生活十分困苦，靠著社會資源幫助平安成長，她2年前自暨南大學原住民族專班社工組畢業後，飲水思源，毅然返鄉投入社福工作，關懷和幫助族人。

王敏禎表示，她大學學習社工專業，返鄉從事社福關懷族人，經常從服務據點開車到最遠的部落，翻山越嶺甚至要花2小時，她跑遍復興全區，工作上幫同事更快熟悉環境和人事，「很幸運家人都支持我」。

今年農曆期間，復興部落一國小男裡被觀光客撞成重傷，至今3、4個月，他母親在醫院獨力照顧和復健治療，另2名年幼弟妹交給阿嬤照顧，生活困苦，王敏禎說，她以熟悉的語言和文化服務族人，連結政府與民間資源關懷部落，加上芥菜種會社區資源，可以更有效即時幫助部落困難家庭。

復興原家中心督導江秀慈說，該中心連結公私部門社會資源，透過社福宣導、傳遞法律服務、急難救助相關諮詢，運用個案管理及轉介，協助族人穩定生活，並以族人服務族人方式，很快建立信任，扎根部落地化福利服務。

芥菜種會社會救助處長全國成表示，該會70年前創立初期，設置山地與偏遠地區診所與巡迴醫療，免費服務原住民族，至今受惠人數約25萬人，因應時代需要，與原民會、桃園市原民局協力推動延續關懷原住民福祉。

復興區原家中心社工王敏禎大學畢業返鄉跑遍全區關懷部落族人。圖／芥菜種會提供
復興區原家中心社工王敏禎大學畢業返鄉跑遍全區關懷部落族人。圖／芥菜種會提供

原住民 社工

延伸閱讀

促山胞正名原住民 高正治辭世獲一等專業獎章

台東介達部落領袖告別式 獲頒「一等原住民專業獎章」

台東鳳梨釋迦登陸受阻 議員建議由原民組團破冰

亞蔬送種原到挪威全球種子庫 首度蒐集原民珍貴豆種

相關新聞

年輕原民社工重返部落回饋 結合公私資源即時援助族人

桃園市復興區原住民族家庭服務中心社工王敏禎，來自泰雅族清寒家庭，深知原民弱勢家庭難處，大學畢業後返鄉投入社福工作，她今天...

獲交通部補助 竹市將啟動2大智慧交通改善

新竹市地狹人稠，市長林智堅今指出，市府獲交通部核定3000萬元，預計今年7月啟動2大智慧交通改善，包括重整經國路22處路...

走遍中壢大街小巷 羅智強竟最常聽到里長提起盧秀燕

國民黨台北市前議員羅智強23日起開始「祈福走桃園」行動，儘管因發言人確診，行程暫時暫停，但在4天內走了中壢76個里，羅智...

6月4日新豐紅樹林將辦淨灘 竹縣府邀民眾共同參與

為響應6月8日國家海洋日系列活動，新竹縣政府將在6月4日於新豐鄉紅樹林生態保護區舉辦「無塑藍海」夏季淨灘活動，除為環境保...

苗栗台3線、140縣道區間測速惹議 交道安會報討論

苗栗縣卓蘭鎮140縣道、獅潭鄉台3線今年3月31日區間測速，兩地都引發爭議，其中140縣道提高每小時速限10公里至70公...

人氣磨石子滑梯裂縫 刮破遊客褲

鄰近高鐵桃園站的中壢青埔市民活動中心一側，順建物高低差打造多座磨石子滑梯，是親子遊憩勝地之一。不過也因使用頻繁，滑梯出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。