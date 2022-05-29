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年輕原民社工重返部落回饋 結合公私資源即時援助族人
桃園市復興區原住民族家庭服務中心社工王敏禎，來自泰雅族清寒家庭，深知原民弱勢家庭難處，大學畢業後返鄉投入社福工作，她今天上午表示，該中心連結政府資源和基督教芥菜種會民間資源，即時有效提供部落弱勢家庭度過難關。
王敏禎幼年時，父親生病無法維持生活穩定，全靠母親做臨時工，挑起一家5口生計重擔，生活十分困苦，靠著社會資源幫助平安成長，她2年前自暨南大學原住民族專班社工組畢業後，飲水思源，毅然返鄉投入社福工作，關懷和幫助族人。
王敏禎表示，她大學學習社工專業，返鄉從事社福關懷族人，經常從服務據點開車到最遠的部落，翻山越嶺甚至要花2小時，她跑遍復興全區，工作上幫同事更快熟悉環境和人事，「很幸運家人都支持我」。
今年農曆期間，復興部落一國小男裡被觀光客撞成重傷，至今3、4個月，他母親在醫院獨力照顧和復健治療，另2名年幼弟妹交給阿嬤照顧，生活困苦，王敏禎說，她以熟悉的語言和文化服務族人，連結政府與民間資源關懷部落，加上芥菜種會社區資源，可以更有效即時幫助部落困難家庭。
復興原家中心督導江秀慈說，該中心連結公私部門社會資源，透過社福宣導、傳遞法律服務、急難救助相關諮詢，運用個案管理及轉介，協助族人穩定生活，並以族人服務族人方式，很快建立信任，扎根部落地化福利服務。
芥菜種會社會救助處長全國成表示，該會70年前創立初期，設置山地與偏遠地區診所與巡迴醫療，免費服務原住民族，至今受惠人數約25萬人，因應時代需要，與原民會、桃園市原民局協力推動延續關懷原住民福祉。
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