獲交通部補助 竹市將啟動2大智慧交通改善

新竹市地狹人稠，市長林智堅今指出，市府獲交通部核定3000萬元，預計今年7月啟動2大智慧交通改善，包括重整經國路22處路口時制，改善瓶頸路段、提升行車效率；以及於醫院前路口首次試辦友善智慧號誌，透過AI監視器或APP偵測，確保弱勢民眾安全通過路口，預計明年中旬完成。

林智堅指出，他任內致力改善通勤路廊行車效率，過去完成中華路、光復路及經國橋等，有效提升行車效率，目前更配合公道三路通車進行延平路時制重整。這次市府獲交通部「智慧運輸走廊提升計畫」補助，將啟動2大智慧交通改善，透過大數據歷史歸納，找出路口時制規畫最佳化，讓民眾享受智慧交通帶來的便利。

第一項智慧交通改善將進行「經國路時制重整」。交通處長倪茂榮說明，首先因經國路是市區南來北往主要通勤路廊，與公道五路、東大路、西大路及中華路等車流量龐大道路交會，左右轉車流量大，加上每個路口號誌周期都不同，導致行車效率不佳。

此外，也因應公道三將通車，經國路往香山區車流動線將隨之改變，因此一併推動經國路時制重整，讓市區、香山南北車流更順暢。

倪茂榮說，經國路時制重整計畫將導入動態號誌，搭配統一號誌週期、依不同時段設定多組時制計畫，透過路側車流偵測設備蒐集車流資訊，啟動適當的時制計畫，減少車輛空等的情形，提高行車效率。

針對第二項智慧交通改善，倪茂榮指出，市府長期觀察輪椅族、推著嬰兒車的父母、身障者與視障者等通過路口時需要較長的時間，常因綠燈秒數不足，而與行進車輛產生衝突。因此，預計在醫療院所前路口試辦「智慧友善號誌」。