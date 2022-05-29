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走遍中壢大街小巷 羅智強竟最常聽到里長提起盧秀燕

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨台北市前議員羅智強（右）日前啟動祈福行腳行動。本報資料照
國民黨台北市前議員羅智強（右）日前啟動祈福行腳行動。本報資料照

國民黨台北市前議員羅智強23日起開始「祈福走桃園」行動，儘管因發言人確診，行程暫時暫停，但在4天內走了中壢76個里，羅智強透露自己最常聽到里長們提到的名字，就是台中市長盧秀燕，呼籲桃園市府也應效仿台中市府，透過物流廠商直接把關懷包宅配到府，減少基層負擔。

羅智強今天在臉書發文表示，很多里長們一直誇盧秀燕很貼心，他表示除了日夜操勞的醫護人員，里長和里幹事們可說是疫情海嘯下的前線戰士，要第一線直接協助確診的里民，解決大小疑難。

羅智強說，幾乎每個他見到的里長都要幫忙代領關懷包，因為有些里民獨居、全家確診或是其他原因，無法親自或由家人領取，這時候就會請里長代領，里長儘管身心疲累仍願意服務里民，但因為經常得接觸確診里民，自己染疫風險極大，反讓一些里民覺得他們是高風險族群，產生一些心理壓力。

羅智強說，許多里長都提到盧秀燕的作法，也就是透過物流廠商，直接把關懷包宅配到府，這樣的做法讓里長們直呼體貼多了，這也讓他感悟到，「一個體貼周到的市長，不只在她治理的城市裡會得到人民的肯定，連其他城市的市民，也會給她掌聲。」

貼文一出引發近萬人留言按讚，桃園市議員梁為超也留言，表示中壢的里長們真的很辛苦，每天幫里民領關懷包而變成高風險群，「政府可以貼心一點嗎？比照台中市政府由物流業者代送，減輕他們的壓力。」

桃園市民政局日前回應，先前確診人數較少，曾和物流業合作宅配關懷包，業者1天僅能配送3800份，目前疫情高峰，已無法應付讓民眾即時收到，所以才開放13區公所由親友代領，目前會維持現有模式。

羅智強 桃園

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