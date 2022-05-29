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6月4日新豐紅樹林將辦淨灘 竹縣府邀民眾共同參與

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐紅樹林生態區將辦淨灘，新竹縣府希望藉由活動，讓民眾參與生態保護。圖／縣府提供
新豐紅樹林生態區將辦淨灘，新竹縣府希望藉由活動，讓民眾參與生態保護。圖／縣府提供

為響應6月8日國家海洋日系列活動，新竹縣政府將在6月4日於新豐鄉紅樹林生態保護區舉辦「無塑藍海」夏季淨灘活動，除為環境保育盡份心力，現場也規畫互動遊戲、送小禮物等，新竹縣長楊文科邀請民眾共襄盛舉，一起為海洋生態出一份力。

楊文科表示，新竹縣近年積極爭取中央預算改善新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區及新月沙灣遊憩區等沿岸環境，逐步推動海岸觀光休閒地景，提升觀光基礎建設，不過友善的海岸親水環境，仍需要民眾共同努力保護。

為響應國家海洋日，同時迎接即將到來的暑假，新竹縣舉辦「無塑藍海」夏季淨灘活動，希望藉由號召民眾淨灘，讓民眾身體力行感受環境保護的重要性，也透過活動宣導日常生活落實減塑、減廢行動，降低海洋的負擔，維護海洋的潔淨。

新竹縣環保局指出，由於近年受到疫情影響，大幅減少民眾參加戶外活動的機會，今年考量到已經逐漸邁向後疫情時代，在做好防疫措施的前提下，舉辦淨灘活動，鼓勵民眾逐漸重拾生活正常軌道，多多接觸大自然，遠離疫情陰霾。

今年的淨灘活動將在6月4日上午於新豐鄉紅樹林生態保護區舉辦，並以海洋保育、環境保護及環境安全為主軸規畫多個攤位，除了相關宣導活動外，還有團體表演、有獎徵答及互動式小活動，並準備小禮物提供給參與活動的民眾。

環保局表示，淨灘活動將邀請新竹縣民間團體、水環境巡守隊及多家民間企業共襄盛舉，民眾也可在活動當日上午7點30分至8點30分到現場服務台報名。

新竹 淨灘 疫情

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