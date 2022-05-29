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苗栗台3線、140縣道區間測速惹議 交道安會報討論
苗栗縣卓蘭鎮140縣道、獅潭鄉台3線今年3月31日區間測速，兩地都引發爭議，其中140縣道提高每小時速限10公里至70公里，台3線測速門架南移等案，都提案道安會報討論。
140縣道16.2至23.1公里、23.1至25.1公里卓蘭鎮路段，3月31日恢復區間測速，台3線103.2至108公里、114.5至122.8公里獅潭鄉路段，新設區間測速也於3月31日啟動，但不到3個月，雙雙引發爭議，大湖警察分局邀集公路總局、縣府等相關單位，及地方人士5月26日會勘。
縣議員楊恭林指出，140縣道南橫公路花費30多億元開通，成為卓蘭重要對外聯絡道路，4線雙向道速限每小時60公里，此外，政府也投入大筆經費防治石虎路殺，140縣道今年都未再發生石虎路殺事件，地方迭有反映提高速限10公里，並試辦3個月滾動式檢討。
此外，台3線有些大型重型機車為了躲區間測速，轉入獅潭鄉豐林國小後方小路，威脅居民安全，噪音更是吵人，會勘建議測速門架從豐林國小往南移至小路後，或是小路設柵門，管制外來車輛進入解決困擾。
大湖分局指出，會勘的建議都將提案到道安會報討論，尚未定案前，140縣道、台3線都還會照常區間測速。
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