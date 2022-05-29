人安桃園站分送端節關懷物資 桃議員捐安置所需快篩

端午佳節本是闔家團圓歡慶之日，奈何疫情攪局，衝擊經濟市場，有些人頓失工作流落街頭。人安基金會桃園平安站發起關懷活動，儘管近日天氣陰晴不定，夜裡仍抱著大雨分送關懷物資，還不忘附上應景的粽子，讓街友們也能感受過節氣氛。

50多歲的街友「阿勝（化名）」曾是熱炒店老闆，因疫情影響，餐廳連續2年虧損，最後資金周轉不靈，積欠百萬債務，只好宣告破產。他半年前流浪到桃園，經桃園平安站協助，不但重拾鍋鏟工作，也不斷精進廚藝，不過因為收入有限，現在仍露宿街頭，最大的願望是趕快存夠錢租房子，有個遮風避雨的家和舒服的床。

近日陰雨不斷，桃園平安站雖能遮風擋雨的床位，許多人仍選擇露宿街頭。平安站長陳志偉等人冒雨奔走四方，分送聯合利華、寶豐香皂、桃園聖弘堂、手遊「明日之後」營運團隊、桃園慈濟靜思堂、中壢國際獅子會、Ann世界角落的愛心物資。 陳志偉說，端午節是闔家團圓的日子，往年平安站會舉辦活動邀街友一起過節，今年因為疫情，無法邀請大家同樂，因此改替大家募集物資和分送粽子。

受疫情影響，桃園平安站安置街友也須快篩陰性，但平安站庫存有限，街友們也難自掏腰包，市議員余信憲知悉後，與線上藥商「微光健康世界」合作，一起捐贈平安站50劑快篩和防護面罩。