青埔人氣磨石滑梯勾破遊客褲 滑梯暫時關閉將維修

座落高鐵桃園站附近的中壢青埔市民活動中心頂部設置的磨石滑梯，2018年啟用後，在網路上流傳蔚為風潮，每逢假日總吸引大小朋友遊玩，不過使用4年多滑梯卻出現裂縫，還不慎刮破遊客褲子，也發現滑梯表面光滑度降低，及2側防撞泡綿剝落破損；中壢區公所表示，有關溜滑梯裂痕、磨石及防撞條改善部分，待天氣好時進場施作約2周可改善完成。

這座3滑道高4公尺、滑道長11公尺的磨石子溜滑梯，啟用後成為許多大小朋友喜愛的遊樂場所，中壢區青埔里長張茂土表示，假日遊玩人潮眾多，不過活動中心便疫苗接種站後，人有減少。

有家長指出，近日帶小孩前往遊玩，卻發現滑梯表面出現裂痕及幾個破損粗糙處，使他褲子遭刮破，不僅如此，滑梯2旁的防撞條也破損脫落，滑梯表面光滑程度也打折扣，希望相關單位盡速處理，避免其他小孩因此受傷；也建議能增設盪鞦韆、敲敲板、彈跳木馬等兒童設施。

張茂土表示，日前民眾反映後已邀請相關單位前往會勘，因溜滑梯天天風吹日曬雨淋，難免會出現受損情形，目前滑梯已拉起封鎖線維修，避免其餘遊客受傷。

中壢區公所指出，目前溜滑梯裂痕、磨石及防撞條改善部分，待天氣好時進場施作約2周可改善完成。