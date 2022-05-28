快訊

新北警局前下水道工程驚傳工安意外 2工人意識不清送醫

青埔人氣磨石滑梯勾破遊客褲 滑梯暫時關閉將維修

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
青埔活動中心上磨石溜滑梯已出現許多裂痕，表面粗糙易生危險。記者翁唯真／攝影
青埔活動中心上磨石溜滑梯已出現許多裂痕，表面粗糙易生危險。記者翁唯真／攝影

座落高鐵桃園站附近的中壢青埔市民活動中心頂部設置的磨石滑梯，2018年啟用後，在網路上流傳蔚為風潮，每逢假日總吸引大小朋友遊玩，不過使用4年多滑梯卻出現裂縫，還不慎刮破遊客褲子，也發現滑梯表面光滑度降低，及2側防撞泡綿剝落破損；中壢區公所表示，有關溜滑梯裂痕、磨石及防撞條改善部分，待天氣好時進場施作約2周可改善完成。

這座3滑道高4公尺、滑道長11公尺的磨石子溜滑梯，啟用後成為許多大小朋友喜愛的遊樂場所，中壢區青埔里長張茂土表示，假日遊玩人潮眾多，不過活動中心便疫苗接種站後，人有減少。

有家長指出，近日帶小孩前往遊玩，卻發現滑梯表面出現裂痕及幾個破損粗糙處，使他褲子遭刮破，不僅如此，滑梯2旁的防撞條也破損脫落，滑梯表面光滑程度也打折扣，希望相關單位盡速處理，避免其他小孩因此受傷；也建議能增設盪鞦韆、敲敲板、彈跳木馬等兒童設施。

張茂土表示，日前民眾反映後已邀請相關單位前往會勘，因溜滑梯天天風吹日曬雨淋，難免會出現受損情形，目前滑梯已拉起封鎖線維修，避免其餘遊客受傷。

中壢區公所指出，目前溜滑梯裂痕、磨石及防撞條改善部分，待天氣好時進場施作約2周可改善完成。

桃市府養工處公園綠地科表示，公七公園啟動規劃闢建時，邀集地方居民參與工作坊提出願景建議後，提出設計方案供民眾票選出最高票方案後施工。關於建議增設遊憩設施一事，將洽詢當地里長，蒐集地方民眾意見後，再行評估增設合適遊憩設施。

青埔活動中心上磨石溜滑梯已出現許多裂痕，2側防撞條也破損剝落。記者翁唯真／攝影
青埔活動中心上磨石溜滑梯已出現許多裂痕，2側防撞條也破損剝落。記者翁唯真／攝影
中壢青埔市民活動中心建物頂部設置的磨石子滑梯是一大亮點，每逢假日吸引不少遊客嬉戲。記者翁唯真／攝影
中壢青埔市民活動中心建物頂部設置的磨石子滑梯是一大亮點，每逢假日吸引不少遊客嬉戲。記者翁唯真／攝影

溜滑梯 桃園

延伸閱讀

究極深夜美食 全台人氣宵夜吃起來！

一周熱門零股／開發金、元大金 人氣升溫

日勝生：未受打炒房干擾

竹科人買這區被問「何不直接住台北？」網揭事實：太小看人

相關新聞

青埔人氣磨石滑梯勾破遊客褲 滑梯暫時關閉將維修

座落高鐵桃園站附近的中壢青埔市民活動中心頂部設置的磨石滑梯，2018年啟用後，在網路上流傳蔚為風潮，每逢假日總吸引大小朋...

桃園繡球花季邁入第4周 玩遊戲可兌換山產

2022桃園繡球花季活動邁入第4周，涵蓋桃園復興區「枕頭山商圈」的前山、後山，及多處農場都有種植繡球花，桃市府農業局表示...

桃園社區醫療採檢站三合一效果好 31日新增觀音站

桃園市長鄭文燦今天下午說明防疫工作表示，桃園自5月11日試辦兩採檢站增加「PCR採檢、看診、領藥」三合一服務綠色通道，成...

「聽見鄧雨賢」音樂快閃 防疫新時代 用音樂撫慰心靈

為感念與追憶台灣歌謠之父鄧雨賢，新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局，攜手舉辦「聽見鄧雨賢」音樂快閃活動，今天下午在遠東百...

農委會茶改場成立119周年 研究茶葉鑑別術避外國茶混充

行政院農業委員會茶業改良場成立至今已有119年的歷史，行政院農委會主委陳吉仲及桃園市長鄭文燦都出席參與慶祝活動，茶改場楊...

月經突然來了別擔心 竹市31處公有館舍供涼感衛生棉

5月28日世界經期衛生日，新竹市政府今天宣布結合在地企業，即日起於新竹市31處館舍女廁或服務台提供3萬6000片愛康涼感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。